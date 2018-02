Siv Jensen kåret til «årets homobestevenn»

For første gang på fem år ble det lørdag kveld avholdt GayGalla på Chateu Neuf i Oslo. Det ble delt ut pris i ni kategorier, blant annet for Årets LHBT-person, Årets hetero, Årets TV-serie og Gaygallaens ærespris.

– Vårt miljø trenger å feire seg selv! Vi vet at prisen betyr mye for de som er nominert, og at showet skaper stolthet og optimisme, sier produsent Mads Rogde i en pressemelding.

Medprodusent Fredrik Havstein sier tanken har vært å lage et gullglitrende og kjendistungt show, hvor store og små helter i miljøet skal hedres.

Siv Jensen sammen med sin bestevenn Tor Andre Berge på den røde løperen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jensen fulgte i Ernas fotspor

Kulturminister Trine Skei Grande åpnet prisutdelingen, der også finansminister Siv Jensen dukket opp som gjest. Jensen stakk også av med prisen for Årets faghag, et begrep som brukes for å beskrive en kvinne som gjerne er venner med homofile eller biseksuelle menn.

I juryens begrunnelse står det at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning».

Det står også at Jensen har deltatt på en rekke arrangementer og at hun har nære relasjoner til sine homofile venner, ifølge VG.

Jensen er med det i godt selskap, ettersom Høyre-leder Erna Solberg vant samme pris i 2010.

Produsentene var også glade for at det de omtaler som «den nye homominsteren», barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, var på plass for å dele ut årets ærespris.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sammen med Venstres Grunde Almeland på den røde løperen under GayGalla 2018 på Chateau Neuf i Oslo lørdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skam vant

Prisen for Årets norske TV-serie/film gikk, kanskje ikke overraskende til SKAM. Flere av skuespillerne fra SKAM var på plass i salen. I tillegg var serieskaper Julie Andem nominert i kategorien Årets hetero.

Noman Mubashir vant prisen som årets LHBT-person. Foto: Petter Sommer / NRK

I den kategorien var også leder av kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum var nominert, men det var Oslo-biskop Kari Veiteberg som stakk av med prisen.

Noman Mubashir er nominert i kategorien Årets LHBT-person. Mubashir stod frem som homofil i VG i 2016, i kjølvannet av at kong Harald hadde holdt en tale der han snakket om homofiles rettigheter. Mubashir sa i etterkant til Senkveld at det ikke var alle som hadde satt like stor pris på at han fortalte om sin legning.

– Det har tikket inn meldinger som ikke har vært hyggelige. De skriver blant annet «Hvorfor må du stå frem?» «Skam deg! Du er ingen god muslim.» «Du kunne hatt masse pene damer etter deg! Du er en kjekk mann, hvorfor skal du ha en mann?». Det er mye søppel, sa Mubashir, ifølge TV 2.

Det var skuespiller Janne Formoe og P3-programleder Niklas Baarli som delte ut prisene. Flere av skuespillerne fra SKAM var på plass i salen, i tillegg til en rekke profiler fra kulturlivet, som kjendisstylist Erlend Elias, komiker Lisa Tønne, VGTV-duoen Morten Hegseth og Vegard Harm og P3-profilen Silje Nordnes.