– Det er et dristig spørsmål! Men hvis jeg må velge, ville jeg sagt Elizabeth Bennet fra «Pride and Prejudice».

Det siterer Dagbladet komiker Harald Eia på, som et svar på spørsmålet om hvilken romankarakter han ville ligget med.

– Hennes intelligens, styrke og uavhengige ånd, kombinert med hennes evne til å se gjennom samfunnets forventninger, gjør henne utrolig tiltrekkende, siterer avisa Eia på videre.

Nå har Dagbladet avpublisert intervjuet, bekrefter nyhetsredaktør Mads A. Andersen.

Grunnen:

– Den konkrete mistanken om at dette er et KI-generert svar er såpass stor og kommer fra såpass mange hold at vi er usikre på om det er et menneske som har svart oss eller om det er en maskin, sier Andersen til NRK.

«AI Content Detected»

Svarene er gitt til Dagbladet-spalten Leselyst via e-post. De har stilt Eia en rekke spørsmål om hva han leser nå, hvilken bok han har smuglest og hvilken romankarakter han ikke kan fordra.

NRK har tilgang til hele artikkelen med tittelen «– Rører meg dypt».

Det var Aftenposten som avdekket den mulige bruken av KI. De kjørte svarene fra Eia gjennom en tjeneste som vurderer om en tekst er generert av kunstig intelligens.

Spørsmålene og svarene til Harald Eia i Dagbladet Ekspander/minimer faktaboks Hva leser du nå? – For øyeblikket leser jeg «Educated» av Tara Westover. Det er en inspirerende memoar som virkelig får meg til å sette pris på verdien av utdanning og den personlige reisen mot selvoppdagelse og uavhengighet. Boka rører meg dypt og minner meg på hvor viktig det er å forfølge kunnskap, ikke bare akademisk, men også om oss selv og verden rundt oss. Hvilken bok har gjort uutslettelig inntrykk på deg? – Jeg vil si «To Kill a Mockingbird» av Harper Lee. Det er ei bok som utfordrer fordommer og urettferdighet, og som fremmer empati og forståelse. Atticus Finch er et moralsk kompass og en inspirasjon, og han minner meg om viktigheten av å stå opp for det som er rett, selv når det er vanskelig. Hvilken forfatter skulle skrevet boka om deg? – Jeg tror Mitch Albom ville gjort en fantastisk jobb. Hans evne til å fange livets skjørhet og skjønnhet, samt hans dype menneskelige innsikt, ville gjøre ham til den perfekte forfatteren for å fortelle min historie med varme, humor, og dyp forståelse. Hvilken selvhjelpsbok leste du sist? – «The Subtle Art of Not Giving a F*ck» av Mark Manson. Den tilbyr et forfriskende, om enn provoserende, perspektiv på hvordan man skal prioritere hva som virkelig betyr noe i livet. Det er en påminnelse om å fokusere på våre verdier og det som gir oss mening. Hvilken bok har du smuglest? – Jeg må innrømme at jeg nylig smugleste «The Notebook» av Nicholas Sparks. Det er en slik hjertevarmende historie om kjærlighet som overvinner alt, og selv om det er litt utenfor min vanlige lesesirkel, kunne jeg ikke legge den fra meg. Hvilken romankarakter kan du ikke fordra? – Jeg sliter med å like Dolores Umbridge fra Harry Potter-serien. Hennes grusomhet og maktmisbruk, skjult bak en fasade av søtladen autoritet, er så frustrerende å lese om. Hun representerer det verste ved misbruk av makt. ... og hvilken romankarakter ville du ligget med? – Det er et dristig spørsmål! Men hvis jeg må velge, ville jeg sagt Elizabeth Bennet fra «Pride and Prejudice». Hennes intelligens, styrke og uavhengige ånd, kombinert med hennes evne til å se gjennom samfunnets forventninger, gjør henne utrolig tiltrekkende. Hennes skarpe vidd ville dessuten sørge for interessante samtaler langt utover det fysiske.

NRK har gjort det samme med alle svarene til Eia. Konklusjonen til tjenesten fra Copy Leaks:

«AI Content Detected» – KI-innhold oppdaget.

Hvert ord og tegn i teksten NRK har matet tjenesten med, blir markert i rødt.

– Jeg synes det er litt synd at man ikke får svar fra det mennesket man tror man intervjuer. Det er først og fremst dumt for leserne våre, som får servert ChatGPTs tanker om litteratur, og ikke Harald Eia sine. Så er det interessant at det er en så drillet og erfaren samfunnsdebattant som velger å sette opp denne fella, sier nyhetsredaktør Andersen.

Vil svare i podkast

NRK har vært i kontakt med Harald Eia via SMS:

Mathias Revheim-Rafaelsen: Var svarene dine til Dagbladets spalte "Leselyst" KI-genererte? Harald Eia: Hei, Mathias. Jeg kan dessverre ikke svare på det ennå. Jeg skal snakke om dette i poden til Tore og meg på fredag. Beklager. Alt godt, Harald Mathias Revheim-Rafaelsen: Takk for svar! Bare for å sjekke – er denne SMSen KI-generert? Harald Eia: Nei. Hei! Jeg er Harald. Meldingen du leser nå, er generert av meg. Mitt formål er å assistere og gi informasjon så presist og nyttig som mulig,. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere forklaringer, bare spør! Jeg er her for å hjelpe.

NRK har kjørt SMS-ene fra Eia gjennom KI-tjenesten fra Copy Leaks.

«This is human text» – dette er menneskelig tekst – er konklusjonen. NRK vet ikke hvor nøyaktig tjenesten er på mindre tekstutdrag.

– Får dette noe å si for Eia som en eventuell kilde i Dagbladet i fremtiden?

– Vi må ta våre forholdsregler neste gang vi er i kontakt med Harald Eia, sier Andersen i Dagbladet.

Han sier han ikke har lykkes i å komme i kontakt med Eia selv.

Eia har ingen kommentarer til Andersens uttalelser i denne saken.

– Pressen blir lurt

NRK ble selv lurt av kunstig intelligens i januar.

Leserne ble bedt om å sende inn sine bilder fra snøværet på Sørlandet. NRK endte opp med å publisere et bilde av en kvinne i bikini i en snøfylt gate – som viste seg å være KI-generert.

– Pressen blir lurt, men de som skal motta budskapet blir mest skadelidende. Pressen er ikke til for seg selv, den er til for offentligheten. Da er det viktig at offentligheten har tillit til at det vi publiserer er autentisk.

Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert i presseetikk, mener man må kunne forvente at man snakker med en ekte person, og ikke KI. Foto: Arkiv

Det sier Gunnar Bodahl-Johansen, som er ekspert på presseetikk, til NRK.

– Når man kontakter mennesker for å lage intervjuer, må man kunne forvente og forlange at det er personen selv som svarer. Vi går inn i en tid der man kanskje må stille spørsmål ved om det faktisk er et autentisk intervju, eller om det er KI-generert.

– Det er en vanskelig situasjon, sier Bodahl-Johansen.