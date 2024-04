Nå kommer jobbintervjuer med kunstig intelligens

Snart vil du kanskje møte kunstig intelligens når du skal på jobbintervju.

Flere norske selskaper er allerede i full gang med å bruke teknologien, som lar kunstig intelligens ta avgjørelser om hvilke kandidater som er best egnet til en jobb.

Endelig Mandag er et av selskapene som var tidligst ute. Partner Egil Tengs tror KI vil revolusjonere rekrutteringsbransjen fullstendig.

– Vår KI gjør at vi blir mer menneskelige, sier Tengs.

En amerikansk undersøkelse fra Resume Builder viser at fire av ti bedrifter vil gjennomføre jobbintervjuer med kunstig intelligens allerede i år. 15 prosent av de spurte bedriftene oppga at de vil ansette uten noen menneskelig innblanding.

Ifølge undersøkelsen vil halvparten av alle jobbintervjuer snart utføres av kunstig intelligens.

– Jeg tror maskiner i utgangspunktet kan gjøre de tingene vi ikke har kapasitet til, bedre enn oss mennesker, sier Tengs.

KI-FRELST: Egil Tengs har stor tro på at kunstig intelligens vil revolusjonere rekrutteringsbransjen. Foto: Kai Rune Kvitstein

Slik fungerer jobbintervjuet

NRK fikk prøve et jobbintervju, der vi ble intervjuet av den digitale hjelperen «Tengai». Hen snakker engelsk, men vi fikk svare på norsk.

I jobbintervjuet sitter vi foran et webkamera og må svare på spørsmål, både med egen stemme og med tekst. Til slutt vurderer den kunstige intelligensen om vi får jobben eller ikke.

Rekrutteringsselskapet Endelig Mandag bruker den digitale assistenten Tengai til å avgjøre om du er rett kandidat for jobben. Du trenger javascript for å se video. Rekrutteringsselskapet Endelig Mandag bruker den digitale assistenten Tengai til å avgjøre om du er rett kandidat for jobben.

Hvis vi kommer gjennom nåløyet, får vi møte et menneske til et vanlig jobbintervju.

Tengs er sikker på at dette er fremtiden for rekrutteringsbransjen.

– Framtiden i rekruttering er at det som kan automatiseres, bør automatiseres, sier Tengs.

Cowboymarked

Selv om teknologien fortsatt er i startfasen i Norge, har bruk av kunstig intelligens i jobbintervjuer fått krass kritikk. Flere studier peker på at teknologien kan være fordomsfull og diskriminerende.

Her til lands har HR Norge, en medlemsorganisasjon for ledere og HR-profesjonelle, pekt på at KI blant annet kan føre til usaklig forskjellsbehandling. I tillegg kan «manglende gjennomsiktighet i hvordan teknologien brukes få kandidater til å føle seg ukomfortable».

– Det finnes flere studier som viser at jobbsøkere ikke ønsker å møte kunstig intelligens når de søker jobb, sier Espen Skorstad i Fairsight.

Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har jobbet med rekruttering i over 20 år. På kundelisten hans finner vi blant andre JPMorgan Chase, Ericsson og Manchester United.

Han er bekymret for inntoget av kunstig intelligens i det norske jobbmarkedet.

– Jeg syns at bruken av KI innenfor rekruttering har hatt preg av et cowboymarked, sier Skorstad.

Han ser de enorme mulighetene selskaper får gjennom å la kunstig intelligens gjøre ansettelsesprosesser, men trekker likevel i bremsen:

– Denne teknologien har allerede ført til at folk som fortjener å få en jobb, ikke får den. Dette fordi teknologien har forskjellsbehandlet kandidater ut ifra ting som ikke bør vektlegges. Hudfarge, alder og lignende.

– KI bør holdes langt unna beslutninger om en kandidat er egnet eller ikke, sier Skorstad.

KRITISK: HR-veteran og psykolog Espen Skorstad tror det er en dårlig idé å la kunstig intelligens gjøre ansettelser. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Døren er åpen

Egil Tengs mener tvert imot at kunstig intelligens i jobbintervjuer gjør prosessen mer rettferdig.

– Jeg vil si at det er motsatt. At vår kunstige intelligens ikke forskjellsbehandler. Den spør ikke om religion eller etnisitet, den tar ikke hensyn til kjønn. Den henter inn data ut ifra et fritt utgangspunkt, sier Tengs.

Men han har forståelse for at det kan virke skummelt å møte en digital assistent når man skal gjøre et jobbintervju.

– Jeg forstår det veldig godt, det kan virke unaturlig å snakke til en maskin. Men all teknologi handler om å åpne dører. Så når denne døren nå er åpen, så kan vi ikke lukke den, sier Tengs.

«Skumle» jobbintervjuer

Der døren er i ferd med å åpne seg i Norge, står den på vidt gap i andre land.

Flere steder i USA, Australia og England gjør kunstig intelligens hele ansettelsesprosessen, altså at du aldri er i kontakt med et menneske før du får jobben.

I The Guardian forteller jobbsøkerne om skumle jobbintervjuer, der man blir avbrutt av en Siri-lignende stemme før man får avsluttet svarene sine.

Psykolog Espen Skorstad mener det fortsatt burde sitte et menneske «bak rattet».

– Jeg har tro på bruk av teknologien som støtteverktøy framover. Men det forutsetter at det er profesjonelle fagfolk som sitter med hånda på rattet.