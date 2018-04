First House offentliggjør noen av Waras kunder

Tor Mikkel Wara har sluttet som partner i First House og solgt sine aksjer i selskapet, skriver PR-byrået på sin hjemmeside.

First House offentliggjør noen av de kundene den nye justisministeren har hatt på sin liste, men bare de som har sagt ja til offentliggjøring.

Kundene som listes opp er:

Østfold fylkeskommune

Statens lånekasse

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)

Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

Rema1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening

– Problematisk

Wara har også hatt Politiets Fellesforbund på sin kundeliste, men First House understreker at det oppdraget ble avsluttet for tre og et halvt år siden.

Wara ble utnevnt til ny minister i ekstraordinært statsråd etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av før påske. Wara har siden han trådde ut av rikspolitikken i 1993 jobbet i pr- og kommunikasjonsbransjen, men vender nå altså tilbake til politikken.

– Det er dypt problematisk at vi ikke vet alle kundene som Wara har hatt. Da Vet vi ikke hvilke interesser han har fremmet, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han mener det ikke bør være enkelt å gå tilbake til politikken når man først har vært i PR-bransjen.

– Jeg ville aldri hentet noen rett fra First House, Zynk eller et annet byrå som jobber med å påvirke myndigheter og politikere, sier han.

Solberg: – Kunden har krav på konfidensialitet

– Regjeringen kan ikke gå inn og endre på privatrettslige forhold, understreket statsminister Erna Solberg da hun fikk spørsmål om kundelistene til Tor Mikkel Wara fra First House.

Hun sier regjeringen ikke kan endre på at kunder har krav på konfidensialitet.

– Det samme ville vært tilfelle hvis en advokat ble justisminister, sa Solberg.

– Det er nesten lettere å lage liste over dem jeg ikke har jobbet for, svare Wara selv da han ble spurt om han kunne liste opp dem han hadde jobbet for i løpet av sine 25 år i næringslivet.

Han sa videre at han ikke har hatt noen kunder der det har vært naturlig å jobbe opp mot Justisdepartementet.

– Jeg har stort sett jobbet med næring- og finanspolitikk, sa Wara som lovet at han ville gå gjennom dette når han får satt seg nærmere inn i departementets oppgaver.

Til andre spørsmål om kundelisten viste han til sin tidligere arbeidsgiver.

– En pågående debatt om kundelister Du trenger javascript for å se video.

I 2013 forsvarte Wara at den da påtroppende justisministeren Sylvi Listhaug holdt sine First House-kunder hemmelig. Han kalte kravene om åpenhet «en politisk kampanje».

– Vi har avgitt et løfte til våre kunder om å ikke fortelle hva som står på den listen, sa Tor Mikkel Wara, den gang i rollen som partner i konsulenthuset First House.

I lang tid nektet daværende landbruksminister Sylvi Listhaug å opplyse om hvilke kunder hun hadde jobbet for i First. Hemmeligholdet fikk skarp kritikk av opposisjonen. Wara viste til at First House har gitt sine kunder et løfte om hemmelighold, og sa at det var en selvfølge at Listhaug holdt løftet om å ikke fortelle hvilke kunder hun har jobbet med.