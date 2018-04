Wara presentert som ny justisminister

Wara ble utnevnt til ny minister i ekstraordinært statsråd etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av før påske.

– Har dere forstått at vi har fått ny justisminister? Nå tar vi bilder og så tar vi pressebriefen etterpå, sa statsminister Solberg da hun presenterte sitt ferskeste medlem av regjeringen klokken 15.40 i ettermiddag.

Den nye ministeren mottok blomster av de fremmøtte utenfor slottet før han og sjefen gikk inn igjen.

Velkommen tilbake

– Jeg vil benytte anledningen til å si velkommen tilbake til rikspolitikken. I min første periode på Stortinget satt vi i Finanskomiteen sammen, sa Solberg da hun like før 16 holdt pressekonferanse i Statsministerboligen.

– Tor Mikkel er kunnskapsrik og har nyttig erfaring fra Stortinget, selv om politikken har forandret seg mye i løpet av disse årene, sier Solberg som sier det er en krevende jobb som ligger foran den ferske ministeren.

– På justisområdet er det høy aktivitet, med det klare mål å gjøre Norge enda tryggere. Det er viktig for oss å levere gode resultater på dette området, sier Solberg.

Frigir deler av kundelista

Hun påpekte at man nå ikke kan klage på at man ikke får en politiker med erfaring utenfra politikken. Wara har siden han trådde ut av rikspolitikken i 1993 jobbet i pr- og kommunikasjonsbransjen fram til han i dag returnerte til gamle trakter.

Som følge av hans tidligere virke har det også kommet krav om at han legger fram kundelistene sine for å møte eventuelle spørsmål om inhabilitet.

Hans tidligere arbeidsgiver First House offentliggjorde i ettermiddag deler av Waras kundeliste.

– Jeg har fått beroligende svar om at på dette området er det i liten grad kryssende forhold, sier Solberg.

– Men det er en statsråds plikt å selv være klar over alle habilitetsutfordringer og be om hjelp hvis han er i tvil.

Erna Solberg ser noen problemer med å rekruttere statsråder fra PR-bransjen til tross for at kan være grobunn for spørsmål om habilitet og hemmelige kundelister.

– Det ville være å begrense de demokratiske rettighetene til disse personene dersom vi skulle utelukke dem fra å kunne påta seg verv i en regjering bare på bakgrunn av hvilke klausuler som har ligget i jobber de har hatt tidligere.

– Vet du eller kan du gå god for at Wara ikke har jobbet for fremmede makters interesser den siste tiden?

– Det er ikke oppgitt til meg at det er jobbet for noen som helst fremmede makter, men det er slik at det er internasjonale selskaper som også First House har jobbet for.

Justisminister nummer 4

Tor Mikkel Wara blir solbergregjeringens fjerde justisminister. Tidligere har Anders Anundsen og Per Willy Amundsen bekledd posten før Sylvi Listhaug tok over posten 17. januar i år.

– Jeg håper at vi nå har god stabilitet framover. Vi kan aldri garantere noe. En hver regjering må alltid leve ut fra prinsippet om at man jobber som om man skal sitte til evig tid, men alltid være klar for å måtte gå av dagen etter, sier Solberg.

Per Sandberg (Frp) har frem til nå vært fungerende justisminister ved siden av jobben som fiskeriminister. Solberg vil ikke kommentere om Sandberg fikk tilbud om å ta over posten permanent.

– Per Sandberg synes selv at jobben som fiskeriminister er en av de mest spennende i regjeringen. Alle som har hørt ham snakke om fiskeri vet at han brenner for fiskerinæringen, sier Solberg.

Klokken 16.40 skal Sandberg overrekke kontornøklene til Wara i Justisdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo.