– Jeg var på jobb da kona mi ringte og fortalte at jeg hadde blitt dømt. Hun leste det i norske medier, forteller den domfelte mannen.

Mannen er norsk statsborger, og bosatt i Norge.

– Hun sendte så en SMS til min italienske advokat. Han svarte med to setninger at jeg er dømt til ni års fengsel.

Mandag startet rettssaken mot mulla Krekar igjen i lagmannsretten i den italienske byen Bolzano, etter en rekke utsettelser. Krekar ble dømt til tolv års fengsel, etter at aktor ba om ti år.

DØMT: Mulla Krekar, her i Oslo tingrett i 2016. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Rettssaken var mot seks tiltalte – deriblant den norske statsborgeren, som ble dømt til ni års fengsel.

Dette er den nest strengeste straffen i rettssaken, etter Krekars.

– De sier ingenting

Mannen forteller at han ikke har hatt noen kontakt med italienerne hverken i forkant av eller under rettssaken. Via PST og det norske politiet fikk han opplyst at han hadde en italiensk forsvarer.

– Ingen har tatt kontakt med meg. Jeg visste at rettssaken foregikk, fordi jeg så det i media, men jeg tenkte at dette var rutinearbeid. Jeg forventet aldri å bli dømt til ni års fengsel, forteller han.

Mannen hevder at han hverken vet hva han var tiltalt for, eller hva han nå er dømt for.

– Jeg spør hva jeg har gjort, og de sier ingenting. Ni års fengsel, for hva? Det er urovekkende.

Han sier at han ikke er hovedpersonen i saken, og kaller det hele et politisk spill.

– Jeg ser at dette bare er politisk spill. Jeg er ikke medspiller i det spillet, men jeg har blitt klistret til det. Det er en skandale.

Ingen kontakt med Krekar

Mannen nekter selv for at han har gjort noe ulovlig, og sier at han ikke har vært i kontakt med Krekar siden rundt 2012.

– Jeg er journalist, og har publisert intervjuer med mulla Krekar fra 2011 og 2012. Nå har jeg ingen kontakt med han eller familien.

På spørsmål om Rawti Shax, terrornettverket Krekar er tiltalt for å ha ledet, sier mannen at det ikke har noe med han å gjøre.

– Jeg vet ikke hva det er for noe, og jeg har ikke noen informasjon om det.

– Vet du hvordan italienske myndigheter koblet deg til Rawti Shax?

– Jeg har ikke fått noe fra italienske myndigheter der de sier at jeg er koblet til Rawti Shax. Jeg vet ingenting om det.

– Dette er realiteten

Den lokale avisen Alto Adige og Rai News skrev mandag at aktor ba om europeisk arrestordre og utlevering til Italia for alle de seks tiltalte.

Mannen er likevel sikker på at norske myndigheter nå ikke kommer til å utlevere han til Italia. Han er derfor ikke veldig bekymret for dommen.

– Jeg har norsk pass. Jeg aksepterer norske lover og regler. Hvis Norge mener at jeg har en sak, så la de bedømme det, sier han.

– Jeg kan ikke motsi eller unngå loven. Dette er realiteten. Jeg har et liv, en familie og en jobb i Norge, og jeg har ikke gjort noe galt her.

– Er du redd?

– Jeg har aldri vært i Italia. Jeg har aldri gjort noe ulovlig i Italia. Jeg er ikke redd. Hvorfor skal jeg være redd?

Krekar ble arrestert i Norge ved 22-tiden mandag kveld, etter at PST hadde mottatt arrestordre og domsslutning fra Italia. PST sier de ikke vil pågripe de andre nordmennene som ble dømt i Italia i tillegg til Krekar.

PST: Trond Hugubakken er kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har ikke foretatt oss noe mot dem, de er norske statsborgere og kan ikke utleveres. PST har mottatt arrestordre og domsslutningen og på bakgrunn av det vurdert at vilkårene er tilstede for den ene pågripelsen, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til NRK.

