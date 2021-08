FHI: Ingen planer om beredskapslager for vaksiner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå er over 6.000.000 vaksinedoser satt i Norge. Og målet er at alle over 18 år som ønsker å ta vaksinen skal være fullvaksinerte innen utgangen av september.

Nå går debatten om en tredje dose kan bli aktuelt, noe flere land allerede har gått inn for.

– Det kan komme nye virusvarianter som gjør at den immunresponsen vi får etter to doser kommer under en viss terskel, og at man da kan få en kraftigere beskyttelse med en tredje dose, sier Geir Bukholm, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ingen beredskapslager

Når alle som ønsker er fullvaksinert er det viktig å ha en beredskap, sier Bukholm.

Men FHI har ingen planer om et stort beredskapslager med vaksiner.

– Det tror vi ikke er hensiktsmessig, sier Bukholm.

Han begrunner det med at vaksineprodusentene allerede jobber med andre generasjon koronavaksiner.

– De vil kanskje være enda bedre tilpasset hvis det kommer nye virusvarianter. Det vil sånn sett være bedre å ha en avtale med dem, slik at vi kan få tilført nye vaksiner om det skulle være behov for det, sier Bukholm.

Helsemyndighetene vil sikre Norge neste generasjons koronavaksiner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil sikre neste generasjon vaksiner

Det kan bli behov for nye vaksiner om de som benyttes i dag ikke har like god effekt i framtiden.

– Med Deltavarianten er vi godt beskyttet med de vaksinene vi nå har, usikkerheten er knyttet til om det kommer andre virusvarianter som vaksinene virker mindre effektivt på. Det er kanskje den største usikkerhetsfaktoren, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier det er usikkert hvor godt dagens vaksiner vil fungere mot framtidige virusvarianter. Foto: Berit Roald / NTB

Derfor vil Bukholm og FHI ligge i front på anskaffelse av neste generasjons vaksiner.

Hvem som vil behøve en eventuell tredje vaksinedose vites ikke før man kjenner til nye virusvarianters egenskaper.

De såkalte mRNA-vaksinene Norge benytter kan enkelt endres for å tilpasses nye virusvarianter.

– Det jobbes med det hos de to vaksineprodusentene vi får vaksiner fra, og så er det et betydelig arbeid for å komme fram til hva slags mekanismer for utprøving av disse vaksinene som skal til for å få de godkjent, sier Bukholm.