– Vi får også 70.000 ekstra modernadoser i september, opplyser Solberg til NRK.

Disse kommer i tillegg til de 258.000 ekstra Pfizerdosene som ble kjent torsdag, og de 100.000 dosene vi fikk fra Litauen forrige uke. De dosene har allerede har ankommet Norge.

– Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sier Solberg.

Den oppdaterte vaksinasjonskalenderen fra Folkehelseinstituttet viser at de nå regner med at aldersgruppen 18–44 år, som står sist i vaksinekøen, vil være fullvaksinert i uke 38–39. I forrige vaksinasjonskalender var dette beregnet til uke 41–42.

Til nå er en tredjedel av nordmenn fullvaksinert mot koronaviruset. Blant personer over 18 år, som er de eneste som foreløpig tilbys vaksine, er andelen 42 prosent.

To av tre nordmenn er har fått minst én dose. Og hvis man ser på de over 18 år, er andelen på over 83 prosent.