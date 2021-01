FHI: – Det er mulig vi må gi en tredje vaksinedose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For tre uker siden ble han historisk, nå er Svein Andersen (67) den første i Norge til å bli fullvaksinert mot korona.

40. 000 nordmenn venter nå på andre og kanskje siste dose med koronavaksinen, men hvor lenge man er immun er ennå ikke sikkert.

FHI utelukker ikke at de som nå blir fullvaksinert, må ta en ny vaksine før året er over for å opprettholde immuniteten.

– Det kan være slik at vi må gi en slags «booster-vaksine» etter noen måneder. Men det vet vi jo ikke akkurat nå. Det er en situasjon som vi er forberedt på. Vaksineprodusentene er også forberedt på det i tilfelle det er nødvendig, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

– Immun en stund

Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Men usikkerheten gjør kanskje at mange velger å ikke ta vaksine?

– Vi tenker at man er immun en stund. Det er viktig at man nå tar vaksinen, særlig de som er utsatt for å få et alvorlig sykdomsforløp.

– Det er mye rundt disse vaksinene vi ennå ikke vet. Og den type kunnskap vil vi få først etter hvert som folk tar vaksinen, sier Bukholm.

Koronasmittede kan være immune mot viruset i rundt fem måneder, ifølge en ny studie gjort på vegne av Public Health England. mmuniteten fra Modernas koronavaksine skal holde i minst ett år, ifølge legemiddelprodusenten.

– Det er en av de tingene vi ønsker mer informasjon om, og en av de tingene som det har vært stilt spørsmål om. Dette er ting vi ikke vet. Vi vet at immunitet etter naturlig infeksjon kanskje blir borte etter noen måneder.Men vi håper jo at immunitet etter vaksinen varer veldig mye lenger, sier han.

Forskere har også advart om at man ikke oppnår totalt immunitet eller er helt beskyttet mot viruset. Det er også mulig at noen oppnår en viss grad for immunitet, men kan fremdeles smitte andre.

Svein «Armstrong» fikk andre dose

Svein Andersen (67) er den første i Norge som har fått to doser koronavaksine. Foto: Torstein Bøe / NTB

Svein Andersen har ikke hatt noen bivirkninger, og det er først om én uke at vaksinen vil ha full effekt.

Han var ikke klar over at han kanskje må ta en tredje dose.

– Jeg trodde jeg kanskje var immun nå etter nummer to. Det er vel ikke så mange som har hatt det så lenge, så det tar litt tid før vi finner ut hvor lenge man er immun, sier Andersen.

Han er glad for at han kan bidra til at pandemien bekjempes og sier det er viktig at alle tar vaksinen.

– Jeg tror familien er glade for det. Da blir det jo lettere å besøke meg også.

– Jeg har jo blitt kjent etter første gangen. Og blitt kalt Svein Armstrong, smiler han til slutt.