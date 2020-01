Ber folk holde seg unna byen der smitten startet

Kineserne feirer nyttår i disse dager og mange millioner er på reisefot. Viruset kan spre seg når de reisende pakker seg sammen i stappfulle busser, tog og fly.

Nyhetsbyrået AFP melder at ordføreren i Wuhan har avlyst et stort nyttårsarrangement som 30.000 allerede hadde kjøpt billetter til. Helsemyndighetene i byen sier de vil sørge for at alle arrangementer som ikke er «nødvendige», blir avlyst.

De fleste smittetilfellene er registrert i Wuhan, sentralt i Kina. Det er mistanke om at viruset stammer fra dyr som er solgt ulovlig på byens marked.

– Hvis det ikke er nødvendig, ber vi folk om å ikke komme til Wuhan, sa ordfører Zhou Xianwang på kinesisk tv. Gruppereiser ut av byen er også innstilt.

Kinesiske myndigheter bekrefter at et nytt virus som kan føre til alvorlig lungesykdom smitter mellom mennesker. Du trenger javascript for å se video. Kinesiske myndigheter bekrefter at et nytt virus som kan føre til alvorlig lungesykdom smitter mellom mennesker.

Frykter mutasjon

Nasjonale helsemyndigheter har innført flere tiltak. De sørger for at ventilasjonsanlegg på flyplasser og busstasjoner blir desinfisert.

Gatene i Wuhan blir spylt og desinfisert. Foto: CCTV

Onsdag morgen, norsk tid, sier kinesiske myndigheter at minst ni personer er døde og 440 personer i 13 forskjellige provinser er smittet av det ukjente viruset.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset.

I den første offentlige briefingen etter utbruddet, sa viseminister Li Bin i den nasjonale helsekommisjonen at de fryktet spredning.

– Det er mulig viruset kan mutere og spre sykdommen videre, sa han.

Viruset fører til symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Ifølge kinesiske myndigheter smitter også viruset mellom mennesker.

Vedens helseorganisasjon (WHO) skal møtes onsdag for å avgjøre om sykdomsutbruddet skal få status som en nødssituasjon for den globale folkehelsen, en såkalt PHEIC.

Kan komme til Norge

Folkehelseinstituttet sier de følger situasjonen nøye og mener man må være forberedt på at viruset kan komme til Norge.

– Folk reiser mye og vi må være forberedt, men inntil videre skal folk oppføre seg som normalt. For folk som reiser til Wuhan i Kina, der sykdommen har utbrudd, er det egne reiseråd på våre nettsider, sa lege Trine Hessevik Paulsen til NRK tirsdag.

