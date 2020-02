Foreløpig har seks personer dødd av det nye coronaviruset, som gir symptomer som ligner lungebetennelse og pusteproblemer.

Sykdommen ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuham. Nå er viruset påvist i Sør-Korea, Japan, Taiwan, Thailand og sist i USA. I tillegg mistenker de smitte i Australia. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurdere å slå internasjonal krisealarm.

17 mennesker er døde av lungeviruset, melder Reuters. Antallet smittede i Kina har steget til 444. Og spørsmålet nå er om det kan spre seg til Norge.

Ifølge tall fra Innovasjon Norge sto kinesiske turister for 458 505 gjestedøgn i Norge fra januar til november i fjor. Det er fire prosent opp fra 2018.

NHO Reiseliv skriver på sine nettsider at Norge har hatt en voldsom vekst fra det asiatiske markedet de siste årene. Særlig gjelder det turister fra Kina. Og de forventer at den veksten fortsetter.

Likevel mener Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT Norges arktiske universitet at det er svært liten fare for å bli smittet av kinesiske turister som oppholder seg i Norge.

– Det er større sjanse for å vinne i lotto tre uker på rad, enn at noen av turistene som er her kan smitte oss, sier Olsvik.

Professoren mener det ikke er grunn til å frykte det nye viruset.

DAGLIG KONTAKT: Professor Ørjan Olsvik har jobbet ved Det amerikanske smitteforskningsinstituttet, Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), og har daglig kontakt med USA, også i forbindelse med spredningen av coronaviruset. Foto: Linda Pedersen / NRK

Svært liten andel

– Viruset har brutt ut i en by med 19 millioner mennesker, i et land med over en milliard innbyggere. Det er et utrolig lavt antall personer forhold til innbyggertallet, og det blir spennende å få vite mer om de som er døde. Gikk de på cellegift, eller var de svekket av alder, spør professoren.

Olsvik viser til at det i Norge dør 300 personer årlig av influensa.

Viruset som nå er oppdaget fører til forkjølelsessymptomer for de fleste som er smitta, mens noen ytterst få får alvorlige lungeinfeksjoner og dør.

Det er ingen land som fraråder folk å reise til Kina, eller til byen Wuhan, der viruset har oppstått. Men det er satt i gang en del sikkerhetstiltak flere steder.

Det finnes ingen legemidler eller vaksiner mot coronaviruset. Ved enkelte internasjonale flyplasser gjøres det nå temperaturmålinger av alle passasjerer som kommer fra Kina.

KONTROLLERES: Ved flere internasjonale flyplasser sjekkes passasjerene for feber, for å kunne unngå smitte av coronaviruset. Her ved Netaji Subhash Chandra Bose International Airport i Kolkata, India. Foto: HANDOUT / AFP

Følger med

Folkehelseinstituttet har nå laget reiseråd for folk som skal reise ti områder der det er påvist smitte. De anbefaler blant annet folk i risikogrupper om å vaksinere sed mot sesonginfluensa 14 dager før avreise.

De har også laget egne råd for helsepersonell, i tilfelle viruset blir påvist i Norge.

– Jeg tror vi skal regne med noen tilfeller her i Norge også, sier Karoline Bragstad, virolog ved Folkehelseinstituttet.

– Per nå vet vi vite om viruset. Vi vet ikke i hvor stor grad det smitter mellom mennesker. Skjer det hurtig og effektivt kan vi få mange syke. Da må vi anta at viruset også kommer til Norge, fortsetter hun.

Bragstad understreker imidlertid at det per nå ser ut til at de fleste som smittes av viruset får milde forkjølelsessymptomer. Det kan være feber, hoste og mulig pustebesvær.

– Men vi følger situasjonen tett. Det er spesielt at det er et virus som smitter fra et dyr til et menneske, og videre til mennesker igjen, sier Karoline Bragstad.