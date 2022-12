Arbeiderpartiet har falt som en stein på gallupen siden valget for vel ett år siden. Og fallet har tiltatt det siste halvåret, viser ferske tall.

– Jeg leser målingene. Jeg ønsker at vi skal løfte oss i det nye året, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin halvårlige oppsummering i dag.

– Det er målinger som ikke gir oss glede, men jeg har tro på politikken vi har utarbeidet. Det er målinger av meninger. Jeg tar dem på alvor. Men det er ikke valg, sa han.

OPPSUMMERER: Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bakteppet er en regjering som nærmest har fått halvert sin oppslutning etter valget i fjor høst.

– Jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet er i krise, sier Støre.

– Partiet er samlet og godt på lag. Vi har jevnlige møter, med ordførerne våre og fylkespartiene. Det er en krisetid rundt oss, men jeg kunne tenke meg andre scenarioer der partiet er i krise som sådan.

– Jeg har tro på at vi kommer oss opp igjen og får velgerne ned fra gjerdet. Så jeg bruker ikke det ordet, understreket Støre på spørsmålet om det er krise i Ap.

Massiv svikt

Norstat har imidlertid gjort et dypdykk i tallene fra meningsmålinger for NRK. Det som kommer fram der er ikke lystig lesning for Støre:

Arbeiderpartiet har mistet 260.000 velgere mistet siden valget i fjor høst.

mistet siden valget i fjor høst. Frafallet har tiltatt i høst . Siden 1. juli har 750 velgere forlatt Ap hver eneste dag.

. Siden 1. juli har 750 velgere forlatt Ap hver eneste dag. Regjeringspartner Senterpartiet sliter like tungt. Partiet får en oppslutning på 5,7 prosent på et snitt av målingene hos nettstedet Poll of polls i desember, mot 18,3 for Ap.

like tungt. Partiet får en oppslutning på 5,7 prosent på et snitt av målingene hos nettstedet Poll of polls i desember, mot 18,3 for Ap. Den oppslutningen ville gitt de to regjeringspartiene 46 mandater , mot dagens 76.

, mot dagens 76. På andre enkeltmålinger har oppslutningen vært enda dystrere.

I dag kom Vårt Land med en ny måling utført av Norstat som viser at Arbeiderpartiet får en oppslutning på 14,6 prosent og Senterpartiet havner under sperregrensa med en oppslutning på 3,8 prosent.

OPPSUMMERING: Statsministre Jonas Gahr Støre kom inn på Ukraina-krigen, strøm og prisvekst da han møtte pressen i dag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Nedslående

Ap har ved flere anledninger forklart fallet i oppslutning med at det har vært et svært krevende år, med krig i Europa, rekordhøye strømpriser og galopperende prisvekst på drivstoff og mat.

Statsminister Støre innrømmet da han gjestet NRKs Politisk kvarter i dag at meningsmålingene ikke er lystig lesning.

– Tallene er nedslående, sa han.

Men Støre sier det ikke er disse tallene han er mest urolig for.

– Det er tallene som treffer Norge, treffer folk i hverdagen og økonomien, de oppgavene som skal løses sammen og som traff fra de ukene vi overtok regjeringsansvaret, og som vi har fått på vårt bord – det er det som nå er min oppgave, sa han.

– Må forvente høye strømpriser

Regjeringen har i år brukt 45 milliarder kroner på en ordning med strømstøtte til norske forbrukere.

Men opposisjonen mener ordningen burde vært langt mer sjenerøs og viser til at staten håver inn enda større inntekter på de høye strømprisene.

– Så langt er snittprisen 422 øre per kilowattime i Oslo. Som forbrukere betaler vi 121 øre av dette. Ordningen er enkel og ubyråkratisk. Alt skjer automatisk og du kan lese tallene på fakturaen, sa Støre i sin oppsummering.

Og Støre sier vi må forvente høye strømpriser også neste år.

Støtteordningen er ment å vare ut 2023. Støre sier en gjennomsnittlig enebolig eller rekkehus vil motta strømstøtte på 33.000 kroner neste år.

Støre har hittil avvist å øke strømstøtten til husholdningene. Men i VG før helgen gikk lederen av Aps eget strømutvalg, Kari Nessa Nordtun, ut og sa at ordningen bør forbedres, og at strøm bør være billigere i Norge enn i Europa.

Støre innledet sin oppsummering med krigen i Ukraina.

– 2022 har bare én dato og det er 24. februar. Denne dagen har grepet inn i alle påfølgende dager og påvirket alle diskusjoner og valg og prioriteringer i regjeringen. Og har hatt direkte betydning for folk landet rundt. Vi snakker om krigen i Ukraina, sa han.

Støre viste også til at 31.000 ukrainere har fått kollektiv beskyttelse i Norge i år.

BRÅK: Det ble stor oppmerksomhet omkring Støres nye statssekretær Kristoffer Thoner og hans tidligere kunder. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Mistet nestleder

Heller ikke internt i Arbeiderpartiet har 2022 forløpt knirkefritt for Støre.

I vinter trakk Hadia Tajik seg som nestleder og statsråd etter avsløringer i mediene knyttet til forhold rundt hennes pendlerboliger.

I Trondheim har tidligere nestleder Trond Giske bygd opp Aps største lokallag, nemlig Nidaros sosialdemokratiske forum. Giske har i flere sammenhenger, ikke minst i spørsmål om strøm, uttalt seg svært kritisk til Støre og regjeringen.

I forkant av Aps landsmøte til våren ønsker sentrale folk i partiet å utvide partiledelsen med en ny nestledere.

Flere trekker fram kunnskapsminister Tonje Brenna som den mest aktuelle kandidaten.

– Jeg har stor tillit til Aps partidemokrati, sa Støre om dette.

– Jeg kommer ikke til å kommentere på enkeltnavn eller andre. Jeg har stor tillit at prosessen kommer til å forløpe på en god måte, sa han.

Støre har foreløpig ikke gjort endringer blant statsrådene. Men nylig ble Kristoffer Thoner og Hallvard Hølleland hentet inn som nye statssekretærer ved Statsministerens kontor.

Det skapte imidlertid debatt, ettersom Thoner kom fra konsulentselskapet McKinsey. Kravet om åpenhet omkring Thoners kundelister kom kjapt, både internt og på Stortinget.