Fem høydepunkter fra debatten i Loen

Frykter å bli skutt på legevakten

Åsne Linnerud var leder på Rjukan sykehus før det ble lagt ned. Hun reagerer kraftig på at regjeringen først la ned sykehuset hennes, og nå vil flytte politiet lenger bort.

– Jobber du på legevakt, som jeg gjør nå, kan det ta to timer før politiet er på stedet. Jet kan være drept i mellomtiden, sa hun.

Helleland mener på sin side at politiet blir mer mobilt med regjeringens nærpolitireform, og at det ikke går ut over sikkerheten i distriktene.

– Jeg kan være drept før politiet kommer Du trenger javascript for å se video.

Vedum svarte på faktasjekk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum måtte forsvare sin påstand om at «Solberg-regjeringen er den mest sentraliserende regjeringen noensinne».

Ifølge faktasjekkerne i NRKs Detektor har ikke Vedum dekning for påstanden. Men Vedum står fast på det han har sagt.

– Politikk er helhet, og helheten nå er en voldsom sentralisering. Kommuner slås sammen, lensmannskontor legges ned, Forsvaret og Skatteetaten sentraliseres. Det er uklok politikk, mener han.

NRK fant faktafeil – Vedum står på sitt Du trenger javascript for å se video.

Kranglet om sentralisering

Debatten ble opphetet da Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Trond Helleland (H) diskuterte sentralisering. Vedum anklaget Helleland for å ville legge ned fylket Sogn og Fjordane.

– Vi skal ikke legge ned Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane blomstrer. Det er ikke hvor fylkeshovedstaden ligger folk er opptatt av. De er opptatt av gode tjenester, svarte Helleland.

– Hvorfor vil du legge ned Sogn og Fjordane? Du trenger javascript for å se video.

– Du vil ta fredagsbiffen fra folk

Budeie og forfatter Siri Helle gikk i duell med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Hun mener kjøtt har blitt altfor billig, og at «vi får billig svinekjøtt og kylling kastet etter oss».

– Jeg vil tilbake til lørdagskyllingen og da det var én kotelett på bordet og man virkelig nøt maten, sa hun.

Den tiden ønsker ikke Dale seg tilbake til.

– Det du vil gjøre, er å ta fredagsbiffen fra folk. Det ville ikke Frp funnet på, svarte han.

– Du vil ta fredagsbiffen fra folk! Du trenger javascript for å se video.

Vil ha raskere sau

Sauebonde og ulvevenn Tuva Thorson mener rovdyrkonflikten ikke skyldes ulv, men at norsk sau i dag ikke kan løpe fort nok.

– Vi må lære av naturen, sa hun, og viste til at norsk villsau løper mye raskere enn rasen som er avlet fram i dag.