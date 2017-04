ENDRER BESLUTNING OM FRAVÆR: Leder i Mental Helse Ungdom i Bodø Nora Stemland (t.v.) er fornøyd med at fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen nå sier de får gyldig fravær for å delta på landsmøtet.

Foto: Julie Vigdal Henriksen og Nordland fylkeskommune / NRK/Nordland fylkeskommune