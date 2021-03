Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Reproduksjonstallet siden 9. mars er på 1,0, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport. I uke 11 lå samme tall på 1,4.

Det betyr at hver koronasmittede person i Norge nå i gjennomsnitt smitter én annen. I rapporten kalles dette en «stabil fase».

– Det forteller først og fremst at alle de strenge smittetiltakene som har vært begynner å gi effekt. Vi har sett den siste uka at smittekurven har flatet tydelig ut, sier assisterende Espen Rostrup Nakstad til NRK.

«Bemerk også at trenden forteller oss hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå», presiserer Folkehelseinstituttet (FHI) i rapporten.

På spørsmål om en utflytet smittekurve betyr at smitteverntiltakene kan bli mindre strenge etter påske, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at man i alle fall kan bruke det som motivasjon.

– Så er vi avhengige av å holde tallet godt under 1 i flere uker, for å ha en reel nedgang av smittepresset i Norge. Det er et tegn på at ting hjelper, men jobben er langt fra gjort ferdig, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

Oppdager 65 prosent

FHI estimerer at om lag 65 prosent av smittetilfellene i Norge de siste to ukene er blitt oppdaget. Andelen positive koronatester har falt fra 3,39 prosent til 2,89. Over 200.000 personer testet seg for korona i uke 12. Særlig var det en økning i antall testede i aldersgruppa 20–39 år.

Andelen positive tester er imidlertid fortsatt høyest i aldersgruppen 0–5 år (4,40 %), 13–19 år (3,99 %) og 6–12 år (3,94 %). Andelen er lavest blant personer over 80 år.

Antall meldte tilfeller gikk opp i alle aldersgrupper. Økningen var størst i aldersgruppene 60–79 år (33 %) og 13–19 år (10 %).

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Store forskjeller i fylker

Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1, ligger likevel på 73 prosent, mener FHI. FHI påpeker at det er store forskjeller i ulike fylker.

– Det er forskjeller mellom kommuner. Noen steder er R-tallet fortsatt høyt, andre steder er smitten på full retur, sier Nakstad.

Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Oslo ligger på 0,7. Tallet er imidlertid usikkert i fire fylker.

Lavest R-tall har Troms og Finnmark, der det ligger på 0,4 og er synkende. Vestfold og Telemark, der mange kommuner har vært nedstengt, ligger på 0,5.

Vestland har et R-tall på 1,9, som er høyest i hele landet. Antall meldte tilfeller falt i alle fylker unntatt Trøndelag og Møre og Romsdal.

82 prosent av de registrerte koronatilfellene i Norge er nå av den såkalte engelske virusvarianten, og 2 prosent av den sørafrikanske varianten, ifølge FHIs tall.

Andelene er vidt forskjellige fra fylke til fylke: i Oslo er 93 prosent av tilfellene av den engelske varianten, i Nordland bare 15 prosent. Imidlertid er 83 prosent av tilfellene i Nordland av den sørafrikanske varianten, som er klart flest i landet.

300 pasienter om tre uker

194 nye pasienter ble innlagt med koronaviruset som hovedårsak i uke 12, altså forrige uke. Det er en nedgang på 30 pasienter fra uke 11. Samtidig var antallet nye intensivinnleggelser stabilt på 46. Det var 8 nye koronadødsfall i uke 12.

Folkehelseinstituttet regner med at det om tre uker vil være om lag 300 koronapasienter dersom den foreløpige smittetrenden fortsetter.

Nakstad påpeker at det som regel vil ta rundt en uke fra de smittes, til de blir lagt inn på sykehus.

– De som ligger på sykehus ligger der ofte i flere uker. Stadig høyt smittenivå vil generere flere pasienter, i tillegg til de som ligger der fra før. Det betyr at vi må forvente en fortsatt økning av innleggelser i kanskje en uke eller to til, før dette også går tilbake, sier Nakstad.

Pfizer/Biontech sier deres vaksine er effektiv for å beskytte barn og unge mot sykdom som følge av koronavirus. Foto: Berit Roald / NTB

– Veldig god kunnskap

Vaksineringstempoet økte kraftig i forhold til uka før. 121.500 doser ble distribuert i uke 12, mot 69.990 i uke 11.

Omtrent 48 prosent av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har fått første dose av koronavaksinen, viser tall fra Beredskapsregisteret.

Onsdag kom også meldinger fra Pfizer/Biontech om at deres vaksine beskytter unge mellom 12 og 15 år. Selskapet sier vaksinen kan tas i bruk for barn til høsten.

Nakstad sier det er veldig viktig kunnskap. Han påpeker at det per i dag ikke er noen vaksiner som er godkjent for barn over 16 år.

– Om det skulle vise seg at langtidseffektene ved denne sykdommen også er så alvorlige at barn og unge bør tilbys vaksine, er det viktig å han noen vaksiner som er godkjent for bruk i de gruppene, sier Nakstad.

På spørsmål om barn kan bli vaksinert i Norge, svarer Nakstad slik.

– Vi fikk gode tall i går på at MRNA-vaksinene tydeligvis begrenser smittespredning veldig effektivt. Det vil kunne ha mye å si om en stor del av befolkningen er vaksinert, for det vi kaller flokkimmunitet. Om barn og unge behøver vaksine er først og fremst avhengig av om vaksinen er nyttig for dem, mer enn dette med flokkimmunitet.