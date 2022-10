EMA anbefaler at Pfizers vaksine kan gis som tre doser til barn i alderen seks måneder til fire år, mens Moderna kan gis som to doser til barn mellom seks måneder og fem år.

Byrået understreker at vaksinedosene til de minste barna er mindre enn for barn fra fem år og oppover.

Koronavaksinene til Pfizer og Moderna er allerede godkjent av EMA for barn fra henholdsvis fem og seks års alder.

Kun sårbare barn

EU-tilsynet har altså åpnet for at alle barn fra seks måneder nå kan få disse vaksinene. Men i Norge har man vært relativt tilbakeholden med å koronavaksinere barn, fordi de tåler covid-19 godt.

Det siste året er det bare litt over 7000 barn som har fått første dose, omkring 1000 som har fått andre dose i alderen 5–11 år, viser tall fra FHI.

Hittil er det kun barn med alvorlige underliggende sykdommer i alderen 5–12 år som er anbefalt koronavaksine i Norge, selv om det har vært mulig for andre hvis det er behov, for eksempel ved reiser.

Nå kan det også bli aktuelt for enda yngre, sårbare barn. Det gjelder barn med alvorlige medfødte nevrologiske sykdommer, hjertefeil og andre som tåler luftveisinfeksjoner dårlig.

Det gjelder ikke veldig mange barn, forklarer Are Stuwitz Berg som er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI):

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Foto: Torstein Bøe / NTB

– Men for familiene dette gjelder, så kommer nok dette som en stor lettelse. Det blir én mindre luftveisinfeksjon å bekymre seg for. Samtidig er det flere andre luftveisinfeksjoner som også er farlig for disse sårbare barna, så helt bekymringsfritt blir det ikke. Og disse barna bør også vaksinere seg mot influensa.

Svært sårbare barn og ungdommer har hatt det svært vanskelig under pandemien, forteller Foreningen for hjertesyke barn:

– Det er derfor positivt at det nå også foreligger dokumentasjon på vaksiner for de yngste, sier Stig Flesland, leder i foreningens landsstyre til NRK.

Samtidig påpeker Flesland at det viktigste tiltaket for alle sårbare grupper er at hele befolkningen følger myndighetenes smittevernråd og råd om vaksinering.

Må vente noen dager

Først må anbefalingen fra EMA formelt godkjent av EU-kommisjonen. Det pleier å gå fort. Også godkjenningen hos Legemiddelverket for bruk i Norge pleier å være en relativt rask og automatisk prosess, ifølge Stuwitz Berg.

– Så vil vi samarbeide med Barnelegeforeningen om å utarbeide retningslinjer for hvilke barn som skal få vaksinen. Det vil nok i stor grad være den samme gruppen sykdommer hos de eldre barna som blir retningsgivende også for vaksinering av yngre.

Så må FHI bestille det antallet doser de mener er riktig og få ut info til aktuelle vaksinatører.

– Det er nok det å få vaksinen til Norge som vil ta lengst tid. Men vi snakker nok ikke ukevis, før de første sårbare småbarna kan få koronavaksine i Norge.

Venter ny koronabølge utover høsten

Utover høsten er det ventet at flere i Norge blir koronasyke. Det er allerede en økning i tilfeller i land som Danmark, England og Italia. Men hvor stor smitten blir, tør ikke FHI å spå.

– Mange har gått igjennom infeksjonen allerede. De fleste har også fått flere vaksinedoser. Det beste rådet vi har er at alle over 65 år og dem med underliggende sykdommer tar en oppfriskningsdose.

Stig Flesland, styreleder i Foreningen for hjertesyke barn