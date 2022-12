Etterlatte etter Grønland-drapet sjokkert over politiets fremstilling

Avdøde, som var i 20-årene, ble skutt og drept i Oslo tidlig søndag morgen 27. november. Samme dag ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Grønland.

Under en pressekonferanse samme dag fortalte politiet at dette kunne være et hevnoppgjør og at den drepte tilhørte et kriminelt miljø.

– Familien er svært skuffet og sjokkert over hvordan politiet har bidratt til å tegne et uriktig bilde av avdøde i media. Det har skjedd spesielt gjennom politiets pressekonferanse på søndag der de uttalte helt uriktig at han var domfelt for en rekke forhold tidligere, sier familiens bistandsadvokat Kaja De Vibe Malling.

Den drepte er domfelt tre ganger - men kun for det som kan kalles mindre forhold.

Ingen av dommene handler om gjengkriminalitet. Det viser dommene som NRK har sett. Forholdene handler om en slåsskamp på fest, å ha forstyrret natteroen og han har også nektet å godta et forelegg fra politiet. Dette måtte han betale en bot for.

Dette bildet viser den siktede i saken i inngangspartiet til en bygård på Grønland, ikke langt unna åstedet. Foto: Overvåkningskamera

Politiet møtte familien

Og nå har politiet snudd.

Politiadvokat Kari Kirkhorn sier til NRK at politiet har hatt et møte med de etterlate i drapssaken.

– I ettertid har politiet hatt et møte med de etterlatte og forsøkt å forklare og at vi ønsker å ta lærdom av det som fremstår som en uheldig og upresis uttalelse.

– Formålet var å trygge befolkningen.

– Familien reagerte på at han ble fremstilt som en nærmest gjengkriminell kort tid etter drapet. Har dere forståelse for det?

– Vi undersøker bakgrunnen for det som skjedde for å se om det var et motiv, og per nå peker det ikke mot at dette var et oppgjør mellom kriminelle, sier hun.

– Familien er svært preget

Bistandsadvokat Kaja De Vibe Malling mener politiet var altfor raskt ute med å knytte drapet til et mulig gjengoppgjør.

– De var veldig raskt ute med å konkludere at dette knyttet seg til et oppgjør i et kriminelt miljø. Familien er glade for at politiet har gått tilbake på det og sagt at det ikke er noe i etterforskningen som gjør at de kan konkludere med det, påpeker advokaten.

– Hvordan er familien preget etter det som har skjedd?

– Familien er svært preget. De er i dyp sorg, sier hun.

Familiens talsperson Jamal Sheik. Foto: Tom Balgaard / NRK

Tok bilde av den siktede

Familiens talsperson Jamal Sheik sier tiden etter drapet har vært svært tøff for de etterlatte.

Han mener også media burde vist mer tilbakeholdenhet i dekningen av drapet.

– Og så er det viktig å kommunisere at han var en flott gutt.

Han forteller at familien står uten svar om hva som kan ha skjedd.

– De har ikke så mange forklaringer. De kan ikke forstå at sønnen og broren deres ikke er her i dag.

Politiet gjør åstedsundersøkelser etter drapet på Grønland søndag. Foto: Javad Parsa / NTB

Etterforskningen i saken fortsetter videre.

Det er blant annet klart at et overvåkingskamera har tatt et bilde av den siktede i saken i inngangspartiet til en bygård på Grønland i Oslo med et våpen i hånden.

I dette området har blant annet en kaffebar og et forretningslokale lokaler på gateplan. Den drepte mannen ble funnet kun 10–20 meter unna dette inngangspartiet.

Politiet ønsker ikke å kommentere dette bildet.

En mann i 20-årene som ble siktet for medvirkning til drapet ble løslatt onsdag. Oslo politidistrikt sier at mistanken mot mannen var svekket. Siktelsen er imidlertid ikke frafalt.