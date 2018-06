Etterforsker drapstrusler mot Tore Sandberg

Tore Sandberg var tidligere fredag i kontakt med NRK og fortalte at han hadde blitt drapstruet.

– Like før klokka 19.30 i kveld ble jeg oppringt fra hemmelig nummer. Det er ofte jeg ikke tar telefonen, og lar folk legge igjen beskjed. Men så ringte det med en gang igjen, så da tok jeg telefonen, sier Sandberg til NRK.

I andre enden var det en mann som ifølge Sandberg kalte seg «Janus» og snakket gebrokkent norsk.

– Det navnet sier meg ingenting. Han sa at det gjaldt Kosovo og Nato, og sa: «Du skal stoppe Orderud ellers er det deg neste gang». Det sa han i alle fall to ganger.

Jugoslavia-spor

Sandberg var holdt mandag denne uken en pressekonferanse på låven i Orderud gård, i forbindelse med kravet om gjenopptakelse av Orderud-saken.

På pressekonferansen snakket Sandberg blant annet om det som skal være et hittil ukjent, anonymt brev fra Sverige, som han hevder kan koble trippeldrapet til mafia og det tidligere Jugoslavia.

Sandberg er tydelig på at han ikke vet hvem som står bak fredagens samtale, men sier det er vanskelig å ikke koble den til mandagens pressekonferanse.

– Der presenterte jeg, i stikkordsform, 16 – 17 temaer vi kommer til å legge ut på nettet i løpet av sommeren. Et av stikkordene gjaldt et Jugoslavia-spor. Jeg la også frem et anonymt brev, som ble sendt til politiet på Lillestrøm seks dager etter Orderud-drapene.

DETTE ER SAKEN: Drapsmysteriet på Orderud gård på ett minutt. Du trenger javascript for å se video. DETTE ER SAKEN: Drapsmysteriet på Orderud gård på ett minutt.

– Vil ikke la meg skremme

Ifølge Sandberg inneholder brevet navn og adresse på personer i Jönköping i Sverige, som angivelig skal ha noe med drapene å gjøre. Sandberg hevder også at brevet aldri har vært en del av politiets dokumenter i saken.

Når det gjelder fredagens telefonsamtale, sier Sandberg at han først tok kontakt med en tidligere polititopp han kjenner. Vedkommende skal ifølge Sandberg ha anbefalt ham å ta kontakt med PST.

– Jeg ringte dit, så de har registrert det. De ba meg ringe Øst politidistrikt, og det gjorde jeg. De har ringt meg opp to ganger etterpå, og jeg har blitt fortalt at de har registrert en sak på det.

– Hvordan oppleves det?

– Jeg kan ikke si det er behagelig, men på den annen side – det er ikke mulig å stanse Orderud-saken. Jeg vil at dette skal bli kjent, sånn at det også er et signal om at telefonen ikke vil skremme meg til å stoppe arbeidet. Det er heller ikke mulig, begjæringen er levert.

Bekrefter anmeldelse

Jourhavende politiadvokat Mohsen Latif i Øst politidistrikt bekrefter overfor NRK å ha mottatt en anmeldelse i saken.

– Det stemmer at vi har mottatt en anmeldelse en anmeldelse, som er registrert hos oss. Nå må den etterforskes som alle andre saker. Det sentrale her blir å forsøke å identifisere hvem som står bak disse truslene.

Latif sier anmeldelsen ikke innebærer at det blir iverksatt noen sikkerhetstiltak rundt Sandberg.

– Kobler dere dette til Sandbergs engasjement i Orderud-saken?

Tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo-politikammer, Finn Abrahamsen, er svært skeptisk til om det såkalte Jugoslavia-sporet kan gi ytterligere svar i Orderud-saken. Foto: Arne Raanaas / NRK

– Jeg er kjent med at Sandberg har vært i mediene i forbindelse med Orderud-saken, men det er for tidlig å si om dette har en sammenheng.

Tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer, Finn Abrahamsen, fulgte med på mandagens pressekonferanse. Han sa da at mafia-koblingen har blitt antydet tidligere, og avfeide det anonyme svenske brevet som bevis i saken.

– Brevet blir jo nesten håpløst å føre som et bevis i en sak. Og å finne ut hvor det brevet kommer fra, det er jo nesten umulig, vil jeg tro. Hvis ikke noen forteller at det er de som har skrevet det da.