Drapene på Orderud gård: Vil legge frem helt nye våpenbevis

Per og Veronica Orderud mener hele dommen etter den såkalte Orderud-saken er feil, og har nå begjært saken gjenåpnet.

Til NRK sier de at de tror og håper at helt nye bevis i saken fra 1999 vil frikjenne dem i en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

– Vi har fått helt nye våpenbevis som tilbakeviser mange av påstandene fra tidligere, sier Per Orderud til NRK.

Nye våpenbevis

I 2002 ble han dømt for medvirkning til de tre drapene, og har sonet hele dommen. Han hevder at bevisene til nå ønsker å legge fram, vil renvaske han og Veronica.

– Vi er veldig fornøyd med bevisene. Vi har fått medhold av norske og internasjonale eksperter, sier han til NRK.

Sammen med privatetterforsker Tore Sandberg leverer de nå inn søknaden om å få saken gjenopptatt. I tillegg til våpenbevisene, så skal det ifølge Veronica Orderud også være andre sentrale bevis i saken som nå skal presenteres.

– Den inneholder en masse ny informasjon og bevis som kaster et helt nytt lys over saken, og som motbeviser veldig mye av de bevisene som påtalemyndigheten fikk medhold i to rettsinstanser, sier hun til NRK.

DØMT: Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt for medvirkning til trippeldrap. Orderud-saken er en av Norges mest omtalte drapssaker, og er spesiell blant annet fordi ingen ble dømt for selve drapshandlingene. Foto: NRK

Hun beskriver prosessen de nå befinner seg i som et «sammensurium av følelser».

– Man er nervøs, spent og engstelig for at man ikke skal få saken opp igjen, sier hun til NRK.

Vet ikke når begjæringen vil bli behandlet

Siv Hallgren, leder for gjenopptagelseskomiteen, sier til NRK at de har fått inn mange saker til behandling i år, og at det derfor er usikkert når søknaden vil bli behandlet.

NYE BEVIS: Per og Veronica sier de sitter på helt nye bevis i trippeldrapssaken. Foto: NRK

– Begjæringen kan medføre at vi må gjøre nye utredninger, noe som kan ta tid. Sakene tar ofte et år å behandle hos oss, andre ganger går det raskere.

– Vil denne begjæringen prioriteres?

– Utgangspunktet er at vi tar sakene ettersom de kommer inn, sier Hallgren.

Fakta om Orderud-saken: Ekspandér faktaboks 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemo Haukelands sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Onsdag 13. mai 2015 opplyste Per og Veronica Orderud at de tar ut skilsmisse.

I 2006 engasjerte ekteparet privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken. 2. mai 2017 blir det kjent at Sandberg har begjært Per og Veronica Orderuds sak gjenopptatt.

Navngir person

På vegne av Per og Veronica Orderud, som var ektepar helt til de slapp ut av fengslet for tre år siden, har privatetterforsker Tore Sandberg sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem.

Den er på langt over 1000 sider. Det er også blitt levert inn 28 videoer.

– I begjæringen har vi navngitt en person som et titalls kilder sier har vært i kårboligen da drapet skjedde. Men jeg vil ikke gå ut med hvem dette er i dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg til NRK.

– Jeg har kjent denne personen sin identitet i flere år, sier han.

– Hvorfor har du ikke gått ut med dette tidligere?

– Når noe skal leveres inn, så skal det være helt og fullstendig. Ikke bare elementer av saken. Nå er vi fremme og har et fullstendig bilde. Det er det vi har levert til kommisjonene i dag, sier Sandberg til NRK.