– Det er et brev som oppgir navn og adresse på personer som kan stå bak Orderud-drapene, sa Sandberg på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Brevet skal ha blitt skrevet i Sverige den 28. mai 1999 og sendt til politiet i Lillestrøm.

I brevet påstås det at jugoslavisk mafia har drapstruet NATO-personell og den norske forsvarsministeren. Avsenderen av brevet mente denne mafiaen nesten helt sikkert sto bak trippeldrapet i Sørumsand.

Fakta om Orderud-saken: Ekspandér faktaboks 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemo Haukelands sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Onsdag 13. mai 2015 opplyste Per og Veronica Orderud at de tar ut skilsmisse.

I 2006 engasjerte ekteparet privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken. 2. mai 2017 blir det kjent at Sandberg har begjært Per og Veronica Orderuds sak gjenopptatt.

Statsadvokaten husker ikke brevet

Tore Sandberg sier selv at han ikke anser dette som noe avgjørende bevis, men legger til at han ikke kan forstå hvorfor det ikke ble fulgt opp. Statsadvokat Olav Helge Thue husker ikke brevet.

– Jeg fikk brevet tilsendt 11. juni, tror jeg det var. Tore Sandberg og jeg hadde en lang telefonsamtale den dagen, og som jeg sa til ham så kan jeg ikke huske å ha sett det brevet. Men det er 17 år siden jeg kom inn i denne saken. Så om jeg har sett det, så kan jeg i hvert fall ikke huske det i dag, sier Thue.

Avfeier bevisene

Tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer, Finn Abrahamsen, fulgte med på pressekonferansen. Han sier mafia-koblingen har blitt antydet tidligere, og avfeier det anonyme svenske brevet som bevis.

– Brevet blir jo nesten håpløst å føre som et bevis i en sak. Og å finne ut hvor det brevet kommer fra, det er jo nesten umulig, vil jeg tro. Hvis ikke noen forteller at det er de som har skrevet det da.

STILLER SPØRSMÅL VED MOTIV: Tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer, Finn Abrahamsen, stiller spørsmål til hva motivene til den jugoslaviske mafiaen skulle vært. Foto: Arne Raanaas / NRK

Abrahamsen stiller også spørsmål om hva motivene til den jugoslaviske mafiaen skulle være.

– Ingen av dem hadde noen roller som kan indikere at de skulle ta livet av dem grunnet politikk eller nasjonalitet. Denne mafia-koblingen har vært prøvd før, og jeg tror ikke det kan føre frem til noe, sier han.

Narkotikakurer for jugoslavisk mafia

På pressekonferansen antydet Tore Sandberg at Kristin Kirkemo er bakgrunnen for at han mener jugoslavisk mafia kan være innblandet.

– Hvordan mener dere jugoslavisk mafia har blitt innblandet i denne saken?

– Veronica Orderuds halvsøster, Kristin Kirkemo, skriver i sin bok at hennes ekskjæreste var narkotikakurer for jugoslavisk mafia og ble pågrepet med ti kilo amfetamin, sa Sandberg på pressekonferansen.

– Kristin skriver videre i boken at noen dager etter så dukket den jugoslaviske mafiabossen opp på døra med penger. Det var en kompensasjon for at narkotikakureren ikke hadde avslørt hvem som sto bak, sa Sandberg.

– Det bare hauses opp, og vi er lei det

Kirkemos advokat, Tor Kjærvik, avviser Sandbergs påstander, og tror heller ikke på noen gjenopptakelse av saken.

IKKE TRO PÅ GJENOPPTAKELSE: Kristin Kirkemos advokat, Tor Kjærvik, mener Sandberg ikke kommer med noe nytt i saken, og har ikke tro på gjenopptakelse. Foto: NRK

– Dette med mafiasporet har vært etterforsket av politiet, og er ikke nytt i det hele tatt, sier Kjærvik.

Han sier Kirkemo er sliten av at hun aldri får ro fra saken. Advokaten lurer på om det hele kan være ren markedsføring fra Sandberg sin side.

– Det er overhodet ikke noe nytt i saken. Det bare hauses opp, og vi er lei det.