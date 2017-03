Kulturministeren hasteinnkaller Islamsk Råd til møte

– Jeg sender innkalling til møtet allerede i dag, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Hun vil høre IRNs egen vurdering av det hun kaller «den alvorlige situasjonen de har stilt seg selv i». Bakgrunnen er at paraplyorganisasjonen har fått sterk kritikk etter at de ansatte en Leyla Hasic, som bruker det heldekkende hodeplagget nikab, i sin stab.

– Jeg har ingen formening om kvalifikasjonene til kvinnen som er ansatt, men jeg vil vite hvordan de opplever en så tverrpolitisk svekket tillit til sin organisasjon, sier Helleland.

KRITISK: Allerede i går var kulturministeren kritisk til ansettelsen. Foto: Skjermdump

Vurderer pengestøtte

Kulturdepartementet har i budsjettet for 2017 bevilget 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge. Helleland åpnet allerede i går for å vurdere denne støtten.

I dag er hun mer konkret:

– Allerede i går satte jeg juristene i Kulturdepartementet i gang med å vurdere om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen sin. Så får vi se hva utfallet av den vurderingen blir, sier Helleland.

Temaet for møtet vil også være hvordan de skal oppfylle vilkårene for bevilgningen.

I et brev om tilskudd sendt fra departementet i fjor høst understreker de at IRN framover må fremme samhold og tilhørighet til det norske samfunn, og fungere som brobygger og dialogpartner for å få videre driftstilskudd.

Holdt tilbake penger

Et enstemmig storting vedtok i 2015 at tilskuddet til Islamsk Råd skulle økes med om lag 500.000 kroner i året så de kunne styrke sekretariatet, og bedre ivareta rollen sin.

Kulturdepartementet holdt i fjor igjen disse pengene siden ingen var blitt ansatt. Stillingen var heller ikke utlyst.

Men i årets budsjett ligger disse pengene inne – ettersom IRN har ansatt Leyla Hasic i stillingen som administrasjonskonsulent.

– Burde dere stilt sterkere krav til hvordan IRN skulle få disse pengene?

– De fikk en økning i bevilgningen etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok at organisasjonen skulle styrke sin funksjon som paraplyorganisasjon og sitt brobyggerarbeid. Jeg holdt tilbake midler i fjor, fordi de ikke oppfylte kravene, så får vi se hva vi gjør med den statlige støtten videre, sier hun.

REAGERER: Abid Raja reagerer sterkt på nyheten om at en kvinne med nikab skal jobbe for Islamsk Råd. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Sterke reaksjoner

Etter ansettelsen trakk Norges største moské seg ut av IRN. Flere andre medlemsorganisasjoner uttrykte også stor bekymring for utviklingen i en felles uttalelse.

«IRN ser ut til siden i fjor å ha ignorert sitt samfunnsoppdrag, i en tid hvor dialog er viktigere enn noensinne. Det er en urovekkende utvikling og tjener ikke norske muslimers sak i samfunnet.», heter det i brevet.

Også Venstre-politiker Abid Raja er blant dem som reagerte i går.

FORSVARER: Mehtab Afsar forsvarer ansettelsen, og mener Hasic var den best kvalifiserte søkeren. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Jeg er dypt skuffet over IRNs fremferd. Dette er uklokt og undergraver det tillitsforhold muslimer selv er avhengig av å bygge opp mot øvrige norske samfunn, sa Raja.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med i Islamsk Råds generalsekretær Mehtab Afsar i dag, men i går avviste han at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad og mener kritikerne av ansettelsen oppfordrer til diskriminering av dem som går kledd annerledes.