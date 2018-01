De tre partienes landsstyrer er i dag samlet i og rundt Moss for å ta stilling til forhandlingsresultatet som er fremforhandlet av toppdelegasjonene.

Det ferdige dokumentet er på 85 sider. Det er ti sider lengre enn Sundvolden-plattformen Høyre og Frp forhandlet frem i 2013.

Hvis det godkjennes av alle, presenterer de tre partilederne den nye regjeringens plattform på en felles pressekonferanse senere i dag på Hotell Jeløy Radio utenfor Moss. Deretter vil de neste dagene bli brukt på å legge statsrådskabal.

De tre partiledelsene satt etter det NRK erfarer i møter til et stykke ut på natten. Det vil trolig ikke komme noen avklaring før tidligst klokken 14 søndag.

– Høye forventninger

Venstres Abid Raja var positiv da han ankom Moss søndag morgen.

– Jeg har ganske høye forventninger til at vi får et godt fotavtrykk for Venstres politikk i plattformen. Det gjelder både en rausere og mer inkluderende politikk for de fattige barna i Norge, mer inkluderende arbeidsliv og at vi klarer å ta vare på kloden vår for generasjonene som kommer etter oss, sier Raja.

Raja sier han regner med en «inkluderende prosess», og at helheten avgjør om Venstre godtar forslaget.

– Jeg har ikke hørt noe annet enn at det er grunn til å tro at det var uenighet til siste slutt, sier han.

Det er gjennomslag for partiets politikk som teller, sier Abid Raja (V). Foto: NRK

– Venstre må gi

Frps Mazyar Keshvari åpner for å stemme nei til forslaget.

– Dersom avtalen ikke er god nok, kan det bli resultatet for vår del. Vi får ikke noe flertall med Venstre i regjering uansett, sier Keshvari.

Keshvari vil ikke peke ut noen konkrete krav, men sier balansen er viktig.

– Når et parti på 4 prosent ønsker å bli en del av Norges regjering er det strengt tatt de som må gi for å komme til den posisjonen. Hovedområdene som viser klart og tydelig størrelsesforskjellen mellom partiene er viktig for Frp før vi kan gi vår tilslutning, sier han.

Partileder Siv Jensen innrømmer at det ble en sen kveld og natt før de ble enige.

– Akkurat nå ser jeg frem til å møte Frps landsstyre. Vi har hatt to veldig intense uker med forhandlinger, og nå skal jeg forklare hva vi har gjort. Så kan jeg snakke mer med dere etterpå.

– Vi har jobbet intenst for å bli ferdige. Jeg må innrømme at jeg la meg sent, sier hun.