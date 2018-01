Venstre sier ja til å gå i regjering

– I Venstres landsstyre ble forslaget til plattform veldig godt mottatt, og gruppa har fattet sitt vedtak, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun har møtt både Venstres landsstyre og stortingsgruppe på Moss hotell.

– Nå drar jeg til Jeløya og håper de to andre damene kommer med like gode vedtak, sånn at vi kan legge frem det vi er blitt enige om.

– Betyr det at Venstre har sagt ja til å gå i regjering?

– Venstres gruppe har i hvert fall sagt ja til plattformen, sier Grande til NRK.

Hun vil ikke si noe om hvilken statsrådspost hun ser for seg å selv bekle om noen dager.

– Nå skal vi først legge frem politikken, det har vært viktigst for oss nå. Så skal vi begynne på resten av jobben, sier Grande.

Enstemmig ja fra Frp: – Fornøyd med gjennomslagene

Også i Frp har den foreslåtte regjeringsplattformen blitt godt mottatt.

– Frps landsstyre har hatt en god og grundig diskusjon, og vi har enstemmig besluttet at vi gir tilslutning til denne fremforhandlede avtalen, sier Frp-leder Siv Jensen.

ENSTEMMIG JA: – Landsstyret er svært tilfreds med de gjennomslagene Frp har fått, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Hva var de vanskeligste spørsmålene?

– Vi har hatt en god debatt som viser bredde i hva våre representanter er opptatt av, sier Jensen.

– Det har vært en del spørsmål og avklaringer, men i all hovedsak opplever jeg at landsstyret er svært tilfreds med de gjennomslagene Frp har fått.

Det er kalt inn til pressekonferanse med Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande klokken 16. Følg den direkte her på NRK.no eller på NRK1.

Grande: – Har hatt mange muligheter til å lykkes

Delegasjonene fra Høyre, Frp og Venstre har sittet i regjeringsforhandlinger på Jeløya siden 2. januar.

Etter det NRK kjenner til, satt de ut i nattestimene natt til søndag for å komme i mål med plattformen, som hvert parti deretter skulle presentere for sine egne.

– Det har vært mange sene netter, sier Grande nå.

– Hva har vært det vanskeligste i forhandlingene?

– Det har vært mange ting som har vært vanskelig, men vi har også hatt mange muligheter til å lykkes også. Det skal vi komme tilbake til, sier Venstre-lederen.

Klokken 11 søndag formiddag samlet Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande sine styrende partiorgan for å legge frem resultatet av tolv dagers forhandlinger.

Etter et tre timer langt landsstyremøte, samlet Venstres stortingsgruppe seg for å formelt vedta om partiet skulle si ja eller nei til å gå i regjering basert på den plattformen som nå er forhandlet frem på Jeløya.

Etter et gruppemøte på en knapp halvtime var det altså klart: Venstre sier ja til å gå i regjering.

Ville ikke garantere ja

Leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, ville ikke garantere støtte til plattform-forslaget før Frps landsstyremøte og åpnet i formiddag for å stemme nei.

– Dersom avtalen ikke er god nok, kan det bli resultatet for vår del. Vi får ikke noe flertall med Venstre i regjering uansett, sa Keshvari.

Keshvari ville ikke peke ut noen konkrete krav, men sa at balansen er viktig.

– Når et parti på 4 prosent ønsker å bli en del av Norges regjering, er det strengt tatt de som må gi for å komme til den posisjonen. Hovedområdene som viser klart og tydelig størrelsesforskjellen mellom partiene, er viktig for Frp før vi kan gi vår tilslutning, sa han.