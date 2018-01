– Vi har jobbet hardt med å få dette til å se ut som en ball, sa Erna Solberg da hun i en av loungene i fasjonable Belvedere Hotel overrakte den amerikanske stjerna Usher en fotball med FNs bærekraftsmål påskrevet.

Noen minutter tidligere hadde en av rådgiverne til Solberg, med begrenset hell, forsøkt å pumpe opp ballen til spillbar tilstand.

Noe var galt med enten pumpa eller ventilen. Den amerikanske stjerna lot seg ikke affisere av at ballen var noe slapp i fisken.

– Jeg ser fram til å snakke med deg om utdanning og om arbeidet organisasjonen min gjør, sa Usher.

Samarbeid med Global Citizen

Solberg møtte Usher i forbindelse med årsmøtet i World Economic Forum i Davos i Sveits. Usher kom sammen med Hugh Evans som leder organisasjonen Global Citizen.

Organisasjonen får medlemmene til å drive grasrotarbeid, og som belønning får de gratiskonserter med kjente artister som blant annet Usher.

– Norge er et ganske annerledes samfunn enn det du vokste opp i. Er det noen spesielle verdier Norge har å vise verden?

– Definitivt viktigheten av helse og utdanning. Det er de samme verdiene jeg står for. Det handler om å legge hodene våre i bløt og finne løsninger. Kanskje jeg skal ta notater og ta dem med tilbake til Amerika? svarte Usher.

SOFAPRAT: Erna Solberg og Usher. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Også Norge har noe å lære

Etter møtet, som var lukket for norsk presse, sa statsminister Erna Solberg at samtalen hadde vært interessant:

– Det var interessant å høre det engasjementet han har for ungdom som faller ut av skolen. Det er et spennende tema, også for oss, sa Solberg.

Hun sa også at Usher selv hadde innspill å komme med, blant annet når det gjaldt å la eldre elever jobbe som mentorer for yngre som sliter på skolen.

– Det er et stort potensiale å bruke ungdom i arbeidet med å få flere gjennom skolen, sa Solberg.

– Har vi noe å lære der?

– Det kan vi. USA og Norge har veldig forskjellige systemer, men det menneskelige engasjementet kan vi lære av.