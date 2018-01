– Kom her, Ingvild! Jeg trenger en støtte på denne turen, sier statsminister Erna Solberg i en lett befalende tone til statssekretær Ingvild Næss Stub (H).

Hun har nettopp avholdt pressekonferanse med de seks andre møtelederne i World Economic Forums årsmøte, brifet norsk presse om hvor viktig næringslivet er for bærekraft samt svart på spørsmål om alt fra en ny anti-korrupsjonskampanje til Kristian Tonning Riise.

Nå bærer det av sted til kongressenteret, selve hjertet av årsmøtet i WEF. Arrangøren stiller med transport – elektrisk, selvfølgelig.

EFFEKTIVE MINUTTER: Mens hun venter på Rwandas president tar Solberg seg tid til å svare på et par spørsmål om #metoo-sakene i eget parti. Foto: Hallvard Norum / NRK

Viktige minutter

Etter å ha overvært åpningstalen til Indias statsminister Narendra Modi, er det tid for et kjapt møte med Rwandas president Paul Kagame. Møtet tok – grovt anslått – ti minutter.

– Hva snakket dere om?

– Vi snakket om økonomisk utvikling, noen forhold norsk næringsliv har vært opptatt av. Så snakket vi om at han skal bli leder for den Afrikanske Unionen, for den har veldig mye av arbeidet med fred, forsoning og sikkerhetsarbeid i Afrika. Og så er det en veldig viktig partner for Norge, sier Solberg til NRK.

– Man rekker mye på ti minutter?

– Jeg kjenner ham fra før og han er en «no nonsense» person. Vi kommer raskt forbi høflighetsfrasene og går rett på det som er viktig.

NO NONSENSE: I følge Erna Solberg er Paul Kagame opptatt av å komme raskt til poenget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Grillet om Trump

Deretter bærer det av gårde til intervjuer med internasjonal presse, først ut er CNNs Richard Quest:

– Han hørte ordene dine, men sank det inn?

Quest ville vite hvordan statsminister Erna Solberg opplevde det nylige møtet med USAs president Donald Trump. Spørsmålet var en åpenbar invitasjon til å spekulere i Trumps intellektuelle kvaliteter – eller mangel på sådan.

– Han forstod at fordi vi har strenge klimastandarder, så har vi et marked for amerikanske elektriske biler, svarte Solberg diplomatisk.

QUEST FOR ANSWERS: CNNs Richard Quest fikk lite Trump-kritikk fra statsminister Erna Solberg. Foto: Hallvard Norum / NRK

Som en av de offisielle møtelederne i Davos i år, er Solberg et ettertraktet intervjuobjekt også blant internasjonal presse.

– Var du like overrasket som oss over kommentaren der han ønsket flere innvandrere fra Norge?, lurte Quest på.

Han utelot å gjengi den delen av kommentaren der Trump angivelig skal ha kalt flere afrikanske land for «shithole countries», men det hang i luften likevel.

– På vegne av nordmenn synes jeg det var hyggelig, men norsk innvandring til USA toppet ut i 1886. I dag er det flere amerikanere som innvandrer til oss, svarte Solberg.

Igjen diplomatisk.

Fotball som isbryter

ISBRYTER: En fotball med FNs bærekraftsmål påskrevet skal skape munter stemning om alvorlige ting. Foto: Hallvard Norum / NRK

Mens Solberg er inne i møter, holder rådgiverne hennes kontroll på tid, endringer i programmet og forespørsler fra pressen. Spesialrådgiver Espen Gullikstad fra UD sitter med en fotball på fanget.

På fotballen står FNs 17 bærekraftsmål skrevet. Han forteller at fotballen er tiltenkt IMF-sjef Christine Lagarde.

– Et fysisk objekt kan ofte fungere som en isbryter på møter, forklarer han.

Mens vi snakker møter Solberg presidenten i Guinea. NRK får opplyst at samtalen blant annet handler om hav og et initiativ Norge skal ta på torsdag. Deretter bærer det av gårde til en workshop om bærekraftsmålene.

TEAM ERNA: Spesialrådgiver Espen Gullikstad (t.h.) vokter fotballen som snart skal gis til IMF-sjef Christine Lagarde. Til venstre kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Litt hektisk, ja

Etter workshop'en om bærekraftsmålene er det plenumsdebatt om de samme målene. Deretter er det ny intervjurunde for NRK og TV2. Solberg oppsummerer dagen slik:

– Det er litt hektisk, ja, men veldig interessant. Man får jo synspunkter fra både regjeringer og fra næringslivet om hvordan økonomien utvikler seg.

Dagens program er ikke over for Solberg. Etter intervjurunden skal hun i middag med blant annet den kinesiske forretningsmannen Jack Ma. Også der blir bærekraftsmålene tema.

– Likte Lagarde fotballen?

– Lagarde likte fotballen. Og journalistene kom seg unna hennes «kick».