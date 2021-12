Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Høyres stortingsgruppe har foreløpig planlagt for å dra på julebord, men vi har gjort noen forebyggende tiltak. For eksempel har vi kjøpt inn nok engangstester til at alle må teste seg den dagen julebordet er, også vil vi gjøre tiltak i det rommet, sier Erna Solberg (H) i Politisk kvarter.

Erna Solberg (H) ledet Norge i det første halvannet året av pandemien. Den siste tiden har hun flere ganger kritisert sin arvtaker.

Hans julebord er uansett planlagt til nyåret. Og Støre vil ikke oppfordre folk til å droppe julebordet.

– Jeg vil ikke si til folk at de ikke bør gjøre det, de bør forholde seg til de lokale rådene de får, sier Støre.

Foreløpig er det ingen nasjonale tiltak som legger lokk på julebordsesong og julefester. Samtidig merker flere restauranter hyppige avbestillinger.

Foreløpig ligger regjeringens strategi fast, sier Støre. For to dager siden la Støre fram regjeringens nye koronastrategi.

Siden den gang har en ny koronavariant inntatt landet, og i EU diskuteres det om vaksinen skal bli en plikt i befolkningen.

Solberg vil ha vaksineplikt for helsearbeidere

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mener diskusjonen om vaksineplikt bør tas i hele EU. Østerrike innfører vaksineplikt som første land ut neste år.

Solberg vil ikke ha vaksineplikt for størstedelen av befolkningen, men hun vil ha det for helseansatte.

– Vi mener frivillighetslinjen har vært viktig. Så mener jeg at hvis du ikke lard eg vaksinere så må du ta ekstra forholdsregler, sier Solberg.

– Plikt er ikke aktuelt?

– Vi mener det bør være vaksineplikt for helsepersonell. Det er noe med at din frihet stopper der min frihet starter, og akkurat på det området er det vanskelig når de som jobber med eldre og skrøpelige mennesker, ikke er vaksinert, sier Solberg.

Også Støre stiller seg bak den såkalte frivillighetslinjen.

– Jeg forventer en regjering som er mer frampå, som kommuniserer tydeligere, handler raskere og hører på faglige råd, sa Solberg da Støre presenterte sin strategi.

Hun har tidligere referert til regjeringens strategi som uklar og utilstrekkelig. Flere steder i landet frykter man utbrudd med omrikon-varianten som følge av fest og julebord.