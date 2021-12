Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Man frykter nemlig at flere kan ha blitt smittet av den koronavarianten med navn omikron.

Fra før mistenker man at 30–40 personer er smittet av omikron-varianten. Utbruddet knytter seg til et julebord avholdt av Scatec.

En av personene på dette julebordet var nylig i Sør-Afrika.

– Basert på at den ene smittede kom fra en reise fra Sør-Afrika, og med tanke på at så mange ble smittet, mistenkte man omikron, sier assisterende bydelsoverlege, Tine Ravlo til NRK.

Nå ber de alle som har var på Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22:30 til 03:00 om å teste seg. Det var her julebordet fant sted.

I tillegg ber de folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstua lørdag 27. november i tidsrommet 22:00 til 01:00 om å ta en test. En av gjestene på julebordet var her på lørdagen før personen fikk påvist smitte.

– Dette er på bakgrunn av at det er sannsynlig omikron-varianten. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor bedt oss om å gå ut med hvor smitten fant sted, sier bydelsoverlegen.

Bli hjemme

Har du vært på ett av disse stedene i tidsrommet som er nevnt, er oppfordringen å holde seg hjemme til man får tatt en test.

– De kan holde seg hjemme i kveld, og vente til å ta testen i morgen, sier Ravlo.

– Hvis dette her er omikron-varianten så kan det være snakk om et potensielt stort utbrudd?

– Ja, nå er det sånn at det har vært forventet at omikron også kommer til Norge. Vi har jo sett at det har nærmet seg og vært i nabolandene, så det er ingen overraskelse, sier Ravlo før hun fortsetter:

– Men vi ønsker jo å bremse denne spredningen og det er derfor vi går ut med informasjonen for å sikre at folk får testet seg.

Daglig leder ved Louise Restaurant & Bar sier at de samarbeider godt med både bydelsoverlegen og FHI.

– Vi har samarbeidet med kommunen og FHI over telefon og delt informasjon om alle gjestene vi har hatt på Louise denne kvelden. Vi har også samarbeidet i forhold til det som er viktig å gjøre med våre ansatte, Joppe Gjelseth.

De ansatte som jobbet med julebordet er nå satt i karantene og tester seg.

– De som fått tilbake test til nå har alle vært negative. Ingen har fått påvist smitte, sier Gjelseth.

ENDRET: Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika. Nå har det første tilfellet blitt oppdaget i Norge. Foto: Gisaid

Bekreftede tilfeller

Så langt er det fire bekreftede tilfeller av omikron-varianten.

To av de smittede hører hjemme i Øygarden kommune. Det er snakk om to voksne personer som kom tilbake fra Sør-Afrika 20. november.

I tillegg til de to tilfellene i Øygarden bekrefter FHI at foreløpige analyser tyder på at to ytterligere personer som har landet på Gardermoen har fått påvist omikron-varianten.

PÅVIST I FLERE LAND: Den nye koronavarianten omikron har blitt oppdaget flere steder i verden. Foto: Gisaid

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika. Den er nå registrert i minst 17 land, deriblant Sverige, Danmark og Storbritannia.

– Vi forventer melding om flere tilfeller av omikron de nærmeste dagene, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI, på regjeringens pressekonferanse onsdag formiddag.