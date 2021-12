Dropper julebordene til tross for at det er lov: Fått flere hundre avbestillinger

Smittevernreglene kan fremstå paradoksale. Folk frarådes å håndhilse, og vi bør bruke munnbind på bussen, i taxien, og på butikker.

Men julebord må vi gjerne dra på.

Til tross for at myndighetene ikke fraråder å arrangere julebord, har utelivsbransjen fått flere hundre avbestillinger i Oslo.

– Vi har gjort innkjøp og planlagt bemanning på julebordskveldene, men når gjestene forsvinner, blir den økonomiske utfordringen stor, sier Karl Henning Svendsen, administrerende direktør i Noho Norway til NRK.

SITTER IGJEN MED REGNINGEN: – Vi har lagt vaktplan etter julebordene, så nå sitter vi igjen med mer bemanning enn gjester når avbestillingene kommer, sier Karl Henning Svendsen, administrerende direktør i Noho Norway. Foto: Emrah Senel / NRK

50 avlysninger på ett sted

Noho Norway er en kjede som eier mange restauranter og barer i Norge, blant andre utestedene Youngs, Kulturhuset, Brygg og Dubliners i Oslo.

– Vi er helt avhengig av julebordssesongen. Hvis det her fortsetter, så er det snakk om titalls millioner som går tapt for oss nå i desember, fortsetter Svendsen.

På Grisen på Torshov i Oslo der NRK møter ham, har det vært mellom 40 og 50 avlysninger bare de siste ukene. Totalt i kjeden har det vært flere hundre avbestillinger, sier Svendsen.

KJØR PÅ: Byrådsleder Raymond Johansen står fast på at det fortsatt er helt forsvarlig å gjennomføre julebord i Oslo. – Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Restaurantene mister grupper på mellom 20 til flere hundre personer, forteller han.

– Totalt har vi fått flere hundre avbestillinger. Nå øker smitten og folk må ta mer hensyn. Da velger man å kansellere for å være på den sikre siden, sier Svendsen.

Julebord er greit

Rema 1000 er blant bedriftene som opplyser at de «som hovedregel» kommer til å avlyse sine julebord, også ved hovedkontoret med 500 ansatte, meldte Dagbladet lørdag.

De røde merkene betyr bord som er avbestilt på Grisen i Oslo. Foto: Emrah Senel / NRK

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at julebord er greit, og at det som har mest betydning er å forsikre seg om at deltakerne er friske og vaksinerte.

– Det mest betydningsfulle er hvor mange personer du er i kontakt med i løpet av en uke, og om noen av de er smitteførende eller ikke. Regner man på hvor mange personer man møter på en uke nå, er det veldig mange for de aller fleste. Da blir kanskje ikke det ene julebordet med kolleger som du ser hver dag noe vesentlig bidrag til den risikoen, sier Nakstad.

– Hva har du å si til bedrifter som er usikre på om de skal gjennomføre eller avlyse julebordene?

– Jeg tenker at hvis man er usikker kan det være en ide å ha julebord mer avdelingsvis og dele det opp, og ikke samle for mange samme sted. Da vil risikoen være betydelig lavere, og i prinsippet ikke større enn når de samlede kollegene sitter sammen på jobb hver eneste dag, sier Nakstad.

– Viktigere å ta tredje dose enn å avlyse julebord

– Det er julebord på fredag her på universitetet (UiO) og det er ikke snakk om å avlyse det, sier professor og immunolog Anne Spurkland. Foto: Heidi Klokk / NRK

Professor og immunolog Anne Spurkland sier at risikoen er større for å bli smittet når man sitter tett sammen på julebord enn på jobb.

– Jeg pleier ikke å kline meg oppi folk i arbeidssituasjonen slik som jeg vil gjøre på et julebord. På julebord øker kontakten blant folk, og det er en økt risiko, sier Spurkland.

– Det er mye lyd i lokalet med mange mennesker. For å snakke med sidemannen må du heve stemmen, og det spruter spytt av munnen vår i slike samtaler. Det er den korte avstanden som er det mest risikable, sier Spurkland.

Hun forstår at det er forvirring der ute rundt hvorvidt man skal arrangere julebord eller ei.

– Jeg ser at Nakstad sier at det bare er å dra på julebord, mens Helsedirektoratet selv avlyser. Jeg tolker det som at på de arbeidsplassene hvor det er viktig at folk holder seg friske, slik at driften ikke blir rammet, de avlyser, sier Spurkland.

– Hvis man skal bli smittet av viruset, får det heller skje på jobb enn på julebord, er det trolig mange bedrifter som tenker, legger hun til.

Selv mener hun at det er viktigere at man holder seg hjemme hvis man er syk og at de som får tilbudet tar en tredje dose av vaksinen, enn å avlyse julebord.

– Hurtigtesting av alle gjestene før julebordet kan også være et mulig alternativ til å avlyse.

JULEBORD ER OK: Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør foreslår at bedrifter som er i tvil om de skal arrangere julebord eller ei, alternativt kan dele opp julebordet i grupper. Foto: Kari Lie / NRK

– Hadde vært bedre med nedstengning

Fra et bedriftsperspektiv hadde det vært bedre med en full nedstengning med en støtteordning fra Norge, mener Karl Henning Svendsen i Noho Norway.

– Fra menneskelig ståsted hadde vært best med støtte samtidig som vi kunne hatt åpent, for å ivareta de ansatte, sier han.

Nå sitter utestedene igjen med regningen.

– Folk må gjøre det de mener er best, men jeg synes at når myndighetene i tillegg til å anbefale ting, bør få på plass en eller annen form for støtte slik at vi kan komme gjennom dette sammen. Det er dugnaden, sier Svendsen.