– Akkurat i dag er jeg fylt på med krefter. Så får vi se hvordan det går videre. Jeg tar på alvor hva denne saken dreier seg om, at jeg har behandlet saker jeg ikke skulle vært med på å behandle fordi Sindre har handlet aksjer jeg ikke har visst om.

Det sier Erna Solberg (H) til oppmøtt presse fredag ettermiddag.

Ektemannen Sindre Finnes foretok over 3000 aksjehandler da Solberg var statsminister, noe som Solberg har sagt at kan ha gjort henne inhabil i flere saker.

En sju ukers lang undersøkelse av Økokrim ble i dag avsluttet. Økokrim fant ikke grunnlag for å etterforske den tidligere statsministeren og hennes ektemann for innsidehandel.

– Du er i godt humør i dag, hva kommer det av, spør VG.

– Det er selvfølgelig fordi dette er en viktig milepæl, svarer Solberg.

– Jeg har vært overbevist om at dette burde være resultatet, men hva jeg subjektivt mener burde bli resultatet, til hva som faktisk blir resultatet, det kan man jo aldri vite.

Motivert for å være statsministerkandidat

På pressekonferansen får hun flere spørsmål om hun har krefter til, og kan fortsette som partileder i lys av saken om ektemannens aksjehandler.

Solberg sier hun mener det beste utfallet for henne er at det ikke blir en etterforskning.

– Hvis det skulle blitt en etterforskning, så øker det alvorligheten. Men det er også sånn at en etterforskning i seg selv ikke betyr noe. Men en siktelse betyr noe annet, og det har jeg lagt til grunn. Men det er klart at det er bedre når det ikke blir noe etterforskning.

– Ville du trukket deg hvis det hadde endt med en siktelse?

– Det har jeg ikke tenkt å kommentere, fordi de vurderingene som jeg i så fall ville gjort ville fortsatt måtte gjøres da.

– Men hvor motivert er du for å fortsette som høyreleder og statsministerkandidat?

– Jeg er motivert for det.

Solberg trekker flere ganger fram at det er viktig for henne å være et pluss, ikke et minus, for Høyre.

– Hvordan skal du finne ut av om du er et pluss eller minus?

– Det er en god diskusjon som foregår internt i vårt parti.

Dette har Økokrim sett på Ekspander/minimer faktaboks Ifølge Økokrim er det enkelte trekk som erfaringsmessig karakteriserer innsidehandel. Disse er: Handelsfrekvens: Om det handles lite eller mye i papiret. Ofte skjer innsidehandel i verdipapirer som den handlende ikke tidligere har handlet i eller har handlet lite i.

Handelsvolum: Om det handles for små eller store volumer i papiret. Den som har innsideinformasjon vil ofte foreta større investeringer i verdipapiret han har innsideinformasjon om.

Gevinst: Innsidehandel kan kjennetegnes av store gevinster. Betydelige gevinster vurdert opp mot handelshistorikk (frekvens, volum, tidshorisont) er derfor relevant.

Kjøp og salg i forkant av signifikante kursbevegelser: Innsidehandel skjer i forkant av at innsideinformasjon gjøres kjent i markedet og påvirker verdien på verdipapirene.

Knytninger mot utsteder: Knytninger kan indikere tilgang til kurssensitiv informasjon på samme tidspunkt som transaksjonen fant sted. I denne saken betyr dette særlig om Erna Solberg kan ha hatt tilgang til innsideinformasjon som relaterer til transaksjoner Finnes foretok. Kilde: Økokrim

– Dere får ikke 36,9 av meg

Solberg sier at vurderinger om hennes framtid i partiet må diskuteres i samarbeid med partiet. Partilederen sier hun foreløpig opplever å ha god støtte i partiet, og at hun har tro på at hun kan gjenopprette tilliten.

– Jeg snakker hver dag med mine nestledere. Vi har selvfølgelig diskusjoner om mange ting, men det er ingen prosess som foregår nå i Høyre. Det foregår en prosess i Stortinget rundt kontrollkomiteen.

Solberg ville ikke stille en tidsfrist eller sette en grense for seg selv, for når hun må gå som partileder.

Hun henviser til Torbjørn Jaglands ultimatum fra 1990-tallet, da han sa at hans regjering ville gå av uten et flertall på 36,9 prosent av befolkningen.

– Dere kommer ikke til å få et 36,9 av meg i dag, sier Solberg.

Erna: – At jeg skal skille meg for å få politisk makt er langt fra hvordan jeg er Du trenger javascript for å se video.

Også ekteskapet ble tema på pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Jeg er fortsatt gift med Sindre Finnes og har planer om å være gift med Sindre Finnes. Dette har vært en vanskelig sak for oss. Men vi har vært gift lenge og det er noen verdier man skal ha i bunn – og de har jeg fortsatt, sier Solberg.

– At jeg skal skille meg for å få politisk makt, det er langt fra hvordan jeg er.

Avviser Nordic Mining-vurdering fra Økokrim

Økokrimsjef Pål Lønseth uttalte tidligere i dag at en av handlene Sindre Finnes foretok i selskapet Nordic Mining kan ha skjedd med innsideinformasjon.

Likevel var summen så liten og handelen så langt tilbake i tid, at Økokrim ikke vil etterforske på bakgrunn av denne.

På pressekonferansen avviser Solberg fullstendig at Finnes kan ha hatt tilgang til innsideinformasjon da han kjøpte aksjer i Nordic Mining for første gang.

Økokrim har undersøkt flere handler Ekspander/minimer faktaboks Økokrim har undersøkt handler i flere selskaper. I beslutningen har Økokrim kommentert noen av handlene i forbindelse med: Nordic Mining

Norsk Hydro

Scatec Solar

NEL

Nedstegningen av Norge i mars 2020

Nye pandemitiltak høsten 2020

MOWI

Nekkar

Nordic Nanovector (nå Thor Medical)

Hexagon Composites

DNB og utbyttestopp

Golden Ocean Group Ltd

Aker BP

Belships

IDEX Biometrics

Wallenius Wilhelmsen ASA

– På det tidspunktet satt vi og forhandlet i Nydalen, var ikke i nærheten av å snakke om sjødeponi eller noe som helst annet. Det var tre dager inn i sonderingene mellom alle fire partier, sier hun.

Hun sier Økokrim mener at opplysningen om at Venstre ikke fikk gjennomslag for en sak, kunne vært en innsideopplysning på det tidspunktet.

– Hvis det hadde vært en dypere gjennomgang av det, ville det vært avklart som helt unaturlig.

Solberg sier det er fint å få en avklaring fra Økokrim.

– Det har vært noen lange uker, det har preget både meg, familien og partiet å vente på en sånn beslutning. Sånn sett var det en viktig avklaring som kom i dag, sier Solberg på pressekonferansen.

Finnes advokat vil også ha en pressekonferanse senere i dag.