Økokrim: Ikke etterforskning mot Solberg eller Finnes

Det er ikke funnet rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, skriver Økokrim i en pressemelding.

Finnes foretok over 3000 aksjehandler mens kona var statsminister fra 2013 til 2021. Disse har Økokrim vurdert i lang tid.

– Konkret har Økokrim sett på om det er holdepunkter for at innsideinformasjon kan ha tilflytt Finnes, enten fra Solberg eller andre kilder, og om det er holdepunkter for at han har utnyttet slik informasjon i sine investeringer, heter det i meldingen.

Konklusjonen av dette er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

– Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

Økokrim skriver videre at det ikke har kommet frem konkrete holdepunkter for at Sindre Finnes har mottatt innsideinformasjon fra sin ektefelle, eller at Solberg forsettlig har spredt informasjon på en rettstridig måte, eller aktivt samhandlet med sin mann med sikte på å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene.

– Tvert imot peker omstendighetene og de opplysninger som foreligger, i retning av at Solberg ikke har hatt kjennskap til hvilke verdipapirer, tidspunkter, antall aksjer eller selskaper Finnes har handlet i, står det i pressemeldingen.

Har erkjent mulig inhabilitet

Handlene Finnes foretok har ført til at Solberg har erkjent at hun kan ha vært inhabil i flere saker hun behandlet som statsminister. Og at Økokrim fram til nå har undersøkt Finnes' handler.

Det er flere politikere og politiker-ektemenn som har vært i Økokrims søkelys det siste halvåret.

Ola Borten Moe etterforskes etter at E24 avslørte at den tidligere statsråden eide aksjer i Kongsberggruppen, samtidig som han deltok på et møte om en våpenkontrakt.

Økokrim besluttet å ikke etterforske ekteparet Ola Flem og Anniken Huitfeldt. Også Flem eide aksjer i blant annet Kongsberggruppen mens kona var statsråd.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandler for tiden flere saker om politikeres habilitet.