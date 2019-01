Det damper ut av et hull i magen på ei forskningsku i fjøset hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås i Akershus. Kim Viggo Weiby, klimarådgiver i Tine stikker hånda inn i vomma og drar ut litt av gresset som kua har spist.

– Inni her er det millioner av bakterier som bryter ned gresset, og da dannes det metangass, som kua raper ut igjen, viser Weiby.

Åtte prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra landbruket. Verstingen metangass står for rundt halvparten av dette, og kommer blant annet fra ku-rap.

Må redusere utslippene fra kyr

Norge er forpliktet gjennom Parisavtalen til å redusere utslippene også fra landbruket. I statsbudsjettet for 2019 har Regjeringen sitert Miljødirektoratet, som sier at vi kan få ned utslippene med 2,7 millioner tonn CO₂ fram mot 2030, dersom vi spiser 30 prosent mindre storfekjøtt.

Men en tilsetning i dyrefôret kan komme til å bøte på behovet for å få ned antallet kyr som raper klimaet varmere.

Tine har søkt Norges forskningsråd om midler til et prosjekt for å teste ut en enzym-hemmer som skal tilsettes kraftfôret til kyrne. Stoffet hemmer altså selve enzymet som er ansvarlig for å lage metan i vomma på kua.

Studier gjort i Canada viser at den har potensial til å redusere metanutslippene fra kyr med 30–60 prosent. Dermed vil det komme mindre klimagasser ut i atmosfæren når kua raper.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tine og blant andre Nortura og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Metan er verre enn CO₂

Kua har den unike egenskapen at den kan omdanne gress til mat som vi mennesker kan spise, altså melk og kjøtt.

Når kua fordøyer gress, tar den i bruk alle de fire magene sine. Nedbrytingen av gresset starter i vomma, og her dannes det gass, hovedsakelig metan, som kua raper opp.

Drøyt 90% av kuas metanutslipp kommer som rap, resten kommer som promp.

Metan er en fargeløs gass som er omtrent 25 ganger mer skadelig for klimaet enn CO₂.

Klimagassen metan Ekspandér faktaboks Metan er den nest største bidragsyteren til menneskeskapte klimagassutslipp etter CO2

Naturlige kilder står for rundt 40 prosent av de årlige globale utslippene av metan

Forskerne mistenker at økningen i global gjennomsnittstemperatur forårsaker at naturlige metandannende prosesser akselerer. For eksempel når permafrosten tiner, så slippes metan opp fra bakken.

Metan kommer i stor grad fra menneskeskapte kilder som olje og gass, søppeldynger, rismarker, jordbruk, våtmarker og hav

Metan lever i omtrent 12 år i atmosfæren etter at den slippes ut, og er derfor en av de såkalte kortlevde klimadriverne

Bare for å sette kuas metanproduksjon i perspektiv: Et menneske promper rundt 0,15 kilo metan per år, mens ei ku slipper ut omtrent 140 kilo i året.

Det er mange som forsker på hvordan landbruket kan begrense klimagassutslippene. I tillegg til å avle fram kuer som raper mindre, gjør kull eller tang i dyrefôret at det blir mindre metangassen i kurap.

Enzym-hemming skal redusere metanutslipp Du trenger javascript for å se video.

Må godkjennes av EU

– Det ser det ut til at dette stoffet ikke påvirker kuas helse eller går ut over melke- og kjøttproduksjonen, sier forsker ved NMBU, Margrete Eknæs.

Men enzym-hemmeren som Tine og NMBU vil forske på må godkjennes av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den kan brukes i stor skala, noe som eventuelt vil skje etter 2020.

– Derfor er det viktig å komme i gang for å få kunnskap om hvordan enzym-hemmeren virker under norske forhold, på norske kuer og under de fôringsregimene vi bruker her, sier fag og systemsjef i Tine, Eirik Selmer-Olsen til NRK.

Både Selmer-Olsen og Eknæs venter spent på svaret på søknaden om midler fra Forskningsrådet, som skal komme i løpet av vinteren. Forskningen har en kostnadsramme på nærmere 20 millioner kroner.