Enighet om budsjettavtale

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har vi kommet frem til løsninger som vi ønsker å presentere for Fremskrittspartiets gruppe. Vi skal ha gruppemøte nå snart, så får stortingsgruppen ta stilling til det. Vi mener dette er en god avtale for oss, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug til NRK på vei ut av forhandlingene like før klokken 14.00.

– Så du er fornøyd?

– Jeg synes det er et godt resultat for oss, gjentar Listhaug.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe godkjente torsdag like etter klokken 14.30 budsjettavtalen partiet har forhandlet fram med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, skriver NTB.

Det blir en pressekonferanse om budsjettavtalen klokken 15.30 på Stortinget senere torsdag.

Frp gjenopptok samtalene med Høyre, KrF og Venstre torsdag formiddag. Partiene har forhandlet parallelt både om revidert nasjonalbudsjett og om de nye koronatiltakene i regjeringens såkalte fase 3-pakke.

Noen av mest sentrale sakene i innspurten av forhandlingene har blant annet dreid seg om:

Ny modell for Havbruksfondet

Bompengekutt i sommer

Reisegarantifond som skal sikre forbruker dersom reiselivsbedrift går konkurs

En pakke til eldre, der Frp opprinnelig hadde krevd 400 millioner

– Jeg vil ikke si noe om detaljene i avtalen nå annet enn at det har vært tøffe forhandlinger. Det viktigste for oss er å få på plass penger til vei, sette i gang entreprenører rundt omkring i landet til å asfaltere og bygge vei, rive bomstasjoner og sørge for helsevesenet og eldreomsorgen, sier Listhaug.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) bekreftet på vei inn til møtet torsdag morgen at partiene begynner å nærme seg mål.

– Det blir en arbeidsøkt. Så får vi se hvordan det går. Men det har vært progresjon hver dag nå, sa Kapur til NTB.

Saken skal behandles i Stortinget tirsdag og fredag i neste uke.