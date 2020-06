LO, NHO og Oslo kommune i strupen på olje- og energiministeren

Fjernvarmeanlegget Fortum i Oslo og sementfabrikken Norcem i Brevik har i årevis ventet på statsstøtte til karbonfangst. Får de til karbonfangst i stor skala, kan det gjøre fabrikker over hele verden utslippsfrie.

De to anleggene er blant de største kildene til klimagassutslipp i Norge. Klarer de å fange CO₂et og putte det tilbake i bakken igjen, kan det bety et kvantesprang mot norske klimamål.

Men så kom meldingen denne uken fra olje- og energiminister Tina Bru (H): Fortum og Norcem må forsøke å få EU til å ta en del av regningen.

IKKE BESTEMT SEG: Statssekretær Tony Tiller (H) sier investeringsbeslutningen om karbonfangstanlegg ikke er tatt. Foto: Pressebilde

Samtidig presiserte statssekretær Tony Tiller (H) at det fortsatt er en mulighet for at regjeringen vil finansiere bare ett av prosjektene.

– Vi har derfor oppfordret Norcem og Fortum å søke støtte fra innovasjonsfondet (EU) som en alternativ finansieringskilde, dersom staten beslutter å kun støtte ett fangstprosjekt.

– Komplett uforståelig

Regjeringens oppfordring skaper sterke reaksjoner hos opposisjonen i Oslo kommune.

Utslippene fra Fortum Oslo Varme er nemlig byens desidert største klimaproblem. Og et krav om EU-støtte kan, ifølge Fortum, utsette karbonfangsten med to-tre år.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener det hele er komplett uforståelig, og særlig provoserende etter at oljenæringen nettopp fikk skattefritak og skatteutsettelser verdt flere titalls milliarder.

IKKE BLID 1: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener regjeringen må gå inn for karbonfangstprosjektet på Klemetsrud. Foto: Anders Fehn / NRK

– Man har åpnet opp lommebøkene for å finansiere og gi en redningspakke til oljeindustrien, en industri vi på sikt ønsker å avvikle. Da kunne man faktisk også vise at man er opptatt av å løse også de store klimaproblemene, med en type industri og teknologi vi ønsker å satse på i fremtiden.

Johansen sier det hadde vært «anstendig, klok miljø-, klima- og industripolitikk» å satse på CCS.

LO og NHO ber regjeringen bla opp pengene

Oslos byrådsleder har både LO og NHO i ryggen. De mener begge prosjekter må gjennomføres.

IKKE BLID 2: Mari Sundli Tveit i NHO mener regjeringen må investere i karbonfangstanlegg både i Brevik og i Oslo. Foto: NHO

– Dette er det så opplagt at vi må satse på. Vi har massevis av analyser som viser at dette er helt avgjørende for å nå norske klimamål, og det handler om ringvirkninger og tusenvis av nye grønne arbeidsplasser.

Mari Sundli Tveit i NHO får full støtte av LO-sekretær Are Tomasgard.

– Vi blir også ganske frustrert. Og jeg vil også bruke et ord som litt forbannet, hvis det er slik at de er villig til å utsette dette enda mer.

– Men har vi råd til det?

IKKE BLID 3: Are Tomasgard i LO mener regjeringen må slutte å spre usikkerhet om karbonfangstprosjektene i Brevik og Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er klart vi har råd. Har vi råd til å oppfylle Paris-målene? Har vi råd til å la være, er vel heller spørsmålet, sier Tomasgard.

Da regjeringen presenterte sin grønne krisepakke for to uker siden, fikk karbonfangst og lagring ingenting. Statsministeren lovet samtidig at det skal komme en beslutning om karbonfangst til høsten.