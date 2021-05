Endre mistet jobben i SAS – mener regjeringen setter luftfartens fremtid på spill

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag la regjeringen fram sitt forslag til revidert statsbudsjett. Nok en gang opplever ansatte og flyselskapene at det ikke kommer noen kontantkompensasjonsordning.

– Ord blir fattige. Jeg gir snart opp. Jeg har forventet lenge at jobben ryker basert på regjeringens handlinger helt siden krisen traff i fjor, sier Endre Antonsen til NRK.

Han jobbet fire og et halvt år som styrmann i SAS, men i desember mistet han jobben. Han trodde regjeringen nå ville stille opp med en egen kompensasjonsordning til flyselskapene, slik Stortinget vedtok i vinter.

– Det er en skandale og en hån mot både Stortinget og hele den norske luftfarten. Regjeringen bare graver et hull som blir dypere og dypere for norsk luftfart å komme seg opp av, sier Antonsen.

Han frykter nå for luftfartens framtid her til lands, og mener regjeringen svekker næringens konkurranseevne.

– Det verste er at de setter min og flere tusen andre sine fremtider på spill. Mange andre næringer blir kompensert for tapene de lider. Luftfarten har fått null. De får tilbud om lån, sier Antonsen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener regjeringen viser mangel på forståelse for den enorme krisen luftfart står i. Foto: Terje Pedersen / NTB

LO: – Skandale

At det fortsatt ikke kommer støtte som treffer for luftfarten er «dessverre ikke overraskende med denne regjeringen, men like fullt en skandale», sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter at revidert budsjett ble lagt fram i dag.

– Det er det som skuffer meg aller mest i dag. Regjeringen har drøyd og drøyd. I januar kom Stortinget med pålegg til regjeringen om å få på plass en kompensasjonsordning. Den ser vi fortsatt ikke noe av, sier hun til NRK.

LO-lederen får støtte av NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han ønsket også regjeringen kom luftfarten mer i møte.

– Vi trenger å sikre at vi har en god luftfart og infrastruktur i Norge, og få selskapene opp og gå. Vi forventer at Stortinget ser på dette nå og kommer med en bedre pakke for luftfarten, sier Almlid til NRK.

Finansminister Jan Tore Sanner mener det ikke er riktig med en egen kompensasjonsordning for luftfarten på nåværende tidspunkt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikke riktig med egen ordning

Mange fly står nå på bakken, men regjeringen mener fortsatt det er vanskelig å lage en målrettet ordning til flyselskapene.

De varsler i stedet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at flybransjen nå skal inkluderes i kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronakrisen.

– Vi åpner for at flyselskapene kan komme inn i den ordinære kompensasjonsordningen. De kan benytte seg av lønnsstøtteordningen, men situasjonen nå innenfor luftfart gjør at vi mener det ikke er riktig med egen kompensasjonsordning, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) tidligere i dag.