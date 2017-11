En mann (26) tilsto parteringsdrapet alene. Nå er tre likevel tiltalt.

En kvinne syns en person oppførte seg underlig utenfor blokka med kallenavnet «bananblokka» på Ammerud i Oslo, en fredag morgen i april 2016. Hun varslet politiet, som gjorde et makabert funn like ved Ammerud skole.

En 35 år gammel mann ble funnet drept og partert, deler av liket ble funnet i en koffert. Vitner hadde sett to menn bære en koffert til området. Flere ble pågrepet og et stort område ble sperret av.

Nå er to menn i 20-årene tiltalt for å ha drept mannen med en rekke kutt og stikk i hodet og overkropp. Mannen døde av blodtap og pustevansker. En kvinne er tiltalt for å ha hjulpet dem med å partere liket.

Ifølge tiltalen ble kroppen delt i over 20-deler og pakket i plastposer, bager og en koffert, før disse ble fraktet ut av leiligheten. En vinkelsliper skal være blant redskapene som ble brukt.

KRIMTEKNISK: Området ble finkjemmet etter at et lik ble funnet partert, på Ammerud i Oslo. Flere personer ble siktet samme dag. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Alle tre tiltalte tilhører et rusmiljø i Oslo, og ifølge deres forklaringer startet det med en krangel om noen hundre gram hasj. Begge mennene begynte å utøve vold mot 35-åringen, som døde av en rekke stikk mot overkropp og hodet.

– Tilsto ganske umiddelbart

FORSVARER: Øyvind Bratlien er advokat for 26-åringen, som sier at han handlet alene. De to medtiltalte er venner av 26-åringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Han tilsto ganske umiddelbart. Han var veldig ruset og angrer selvsagt sterkt på det som skjedde, sier hans forsvarer, Øyvind Bratlien.

26-åringen har beskrevet det som et drap som skjedde spontant, mens han var ruset.

– Han har forklart seg om drapet og forklart at han har gjort det alene, sier Bratlien.

FORSVARER 28-ÅRING: Benedict de Vibe sier hans klient reagerer på tiltalen. Han har ikke erkjent straffskyld for hverken drap eller partering, og 26-åringen har forklart at han handlet alene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

28-åringen har forklart at han var med på vold mot 35-åringen i starten, men så trakk seg ut. Han har også forklart at han hjalp til med å bære ut kofferten fra leiligheten.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for drap og partering, ifølge hans forsvarer, Benedict de Vibe.

– Og han er nokså forundret over tiltalen. Samtidig har hendelsene vært vannskelig å skille fra hverandre. De har alle ruset seg kraftig, og selve hendelsen gikk over flere dager, sier de Vibe.

SPERRET AV: Et stort område rundt Ammerud skole ble sperret av. Liket skal ha blitt partert og lagt i flere plastposer, bager og en koffert. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Konflikt om hasj

Han skal ha vært vitne og var tilstede i samme leilighet. 28-åringen bekrefter at volden startet på grunn av en konflikt om hasj.

FORSVARER KVINNEN: Heidi Ysen sier at hun ikke ønsker å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt. Hennes klient sitter ikke i varetekt og har heller ikke fått kjennskap til tiltalen. Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Det er uforklarlig, det som skjedde i den leiligheten. Det er ganske tragisk, sier de Vibe.

Den 28 år gamle kvinnene har forklart at hun var vitne til volden, men at hun selv var truet og handlet i nødverge. Hun er tiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp og for partering av liket, men hun er ikke tiltalt for drapet.

Hennes forsvarer, Heidi Ysen, sier at hverken hun eller hennes klient har kjennskap til tiltalen. Hun ønsker derfor ikke å kommentere den.