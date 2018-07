Eldar Sætre om Statoils navneskifte: – Var omtrent som å stikke hånden inn i et vepsebol

– Det er jo nesten gått litt sport i å ta meg i å si feil navn, sier Eldar Sætre til NRK.

For det er ikke bare enkelt – selv for en konsernsjef – å holde tungen rett i munnen når et 46 år gammelt navn nå er byttet ut.

– Jeg har nok opplevd det, og det er helt greit. Jeg går fortsatt i den fellen – og så er det jo egentlig ikke en felle, det har bare med den menneskelige natur å gjøre.

Sætre ledet an da Statoil endret navn til Equinor denne våren. Forslaget er nå også banket gjennom på Equinors generalforsamling. Men alt var ikke lystelig da navneendringen ble lansert, forteller Sætre i et sommerintervju med NRK.

– Det var omtrent som å stikke hånden inn i et vepsebol, sier Sætre.

Forberedt på sterke reaksjoner

For reaksjonene på det nye navnet var sterke – og ikke bare i offentligheten. Sætre vedgår at det også internt ble reagert kraftig.

– Det kom følelsesmessige reaksjoner, sterke reaksjoner, til og med sinne.

OFFENSIV: Eldar Sætre er Statoils siste konsernsjef, og Equinors første. Foto: Gunhild Hjermundrud / Nrk

Men konsernsjefen i Norges desidert største selskap var godt forberedt.

– Også på at de som hadde disse reaksjonene ville ta stemmen i bruk på sterkest måte, og bli mer interessante enn de som kanskje syntes det var en veldig grei og riktig sak å skifte navn, sier Sætre.

Unge lurte på oljenavnet

En annen reaksjon på navneendringen i offentligheten, var munterhet. Blant annet fordi en veterinærklinikk for hester allerede hadde navnet. Like fullt, Sætre mener navnebyttet var overmodent.

– Dette dreier seg om lederskap, og jeg har vært veldig trygg på at dette er riktig å gjøre, sier Sætre.

Sætre viser til at Statoils investeringer i fornybare energikilder er økende, mens navnet Statoil bare fanger opp oljevirksomheten. For ham og resten av konsernledelsen var spørsmålet dermed snarere hva som var riktig tidspunkt for navneendringen.

HAVUTSIKT FRA KONSERNSJEFENS KONTOR: Selv i Oslo-gryta har Eldar Sætre nærkontakt med havet. Foto: Gunhild Hjermundrud / Nrk

– Inn i fremtiden ville vi bare sett større forskjeller på hva selskapet faktisk gjør, og benevnelsen vår som et oljeselskap. Særlig hos yngre mennesker. Når jeg besøkte utdanningsinstitusjoner, ble dette det mest vanlig spørsmålet jeg fikk faktisk.

Diskuterte ikke stat i navnet

– Ikke bare olje er borte fra navnet. Også stat er det. Kan det på sikt gjøre det lettere for staten å selge seg ned i Equinor?

– Nei, det var aldri noen driver for oss å ta stat ut av navnet. Jeg kan ikke engang huske vi har diskutert det, sier Sætre.

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent av Equinor. Dertil sitter Folketrygdfondet på ytterligere 3 prosent av aksjene.

– Det var oljedelen som ble det problematiske. Vi er veldig godt fornøyd med staten som en langsiktig eier. Så dette har ingenting med navneendringen å gjøre, ikke fra vår side iallfall.