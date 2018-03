Statoil skifter navn til Equinor

– Vi posisjonerer oss for langsiktig verdiskaping og å være konkurransedyktige også i en lavkarbonfremtid. Vi har ønsket å finne et navn som beskriver det beste vi har, og samtidig reflekterer de mulighetene vi ser foran oss. Jeg er sikker på at Equinor vil understøtte vår strategi og visjon om å forme energifremtiden, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Eldar Sætre. Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering, skriver selskapet i en pressemelding.

Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringen støtter som majoritetsaksjonær forslaget og vil stemme for det på generalforsamlingen.

– For oss er dette en historisk dag. I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser frem mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden, sier Sætre.