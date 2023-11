Ekstremt lakselusutbrudd på Island: Fant 96 lus i snitt på hver laks

Norske giganter som Mowi og Salmar er i verdenstoppen i oppdrettsbransjen. På Island har virksomheten blitt kontroversiell utover høsten etter flere mediesaker.

Fredag kan avisen Heimildin fortelle om uvanlig høye lusetall ved flere oppdrettsanlegg på Island som har norske eiere.

Tidlig i oktober ble det i snitt funnet over 96 lus per laks på anlegget til Arctic Fish i Tálknafjördurður, der norske Mowi er største eier.

LAKS MED LUS: Lusa har spist deler av laksen. Bildet er fra Norge. Foto: Mattilsynet

Tallene hentet fra veterinærmyndighetene på Island er fra uke 40, skriver Heimildin.

– Dette er hårreisende tall og en enorm tragedie, sier Ingo Asgeirsson i Icelandic Wildlife Fund til NRK.

Han er en av tusener som har deltatt i protester mot utviklingen i oppdrettsbransjen på Island.

Flere mener tallene er oppsiktsvekkende. Professor emeritus, Trygve Poppe (NMBU), ekspert på dyrevelferd i oppdrett, har ikke hørt om lignende lusetall i merder.

– Jeg er faktisk sjokkert. Det er en stor skandale, sier Poppe.

Sinne mot norske selskaper

Store mengder død laks ble tømt på fortauet utenfor parlamentet i Reykjavík under protestmarsjen i oktober. Flere bar plakater som uttrykte sinne mot norske oppdrettere.

SINNE MOT NORDMENN: Flere uttrykte sinne mot norske selskaper. Foto: SIGURJON RAGNAR SIGURJONSSON / Sigurjon Ragnar srphoto.me

– Et raseri har spredt seg i store deler av befolkningen, særlig etter de voldsomme luseangrepene, sier Asgeirsson til NRK.

Før Heimildin publiserte de nye lusetallene tok NRK kontakt med Mowi.

– Hvordan vurderer Mowi situasjonen og hva viser lusetellingene fra Arctic Fish på Island?

– Jeg har dessverre ikke direkte tilgang på denne type data for det islandske selskapet. Det skrev Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi til NRK torsdag.

Kajakkpadler Veiga Gretarsdottir filmet laks delvis oppspist av lus hos Arctic Fish. Du trenger javascript for å se video. Kajakkpadler Veiga Gretarsdottir filmet laks delvis oppspist av lus hos Arctic Fish.

Etter den islandske avisens publisering skriver Hjetland:

– Dette er misvisende tall. Snittet for kjønnsmodne hunn-lus, som norsk regulering er basert på, var 5,58 i uke 40. Snittet er nå lavere, og det vil bli gjennomført ny avlusning over helga.

– Uavhengig av dette er situasjonen som har oppstått på Island svært beklagelig, skriver Hjetland i en e-post til NRK.

Også på kvartalspresentasjonen tidligere denne uken beklaget Mowi lakseangrepet på Island.

Selskapet varslet også at det deler ut et utbytte på 780 millioner kroner for kvartalet.

PROTEST: Det ble lagt død laks foran parlamentet. Foto: Sigurjon Ragnar srphoto.me

En næring basert på tillit

På Island trodde myndighetene at lus ikke ville bli et problem, fordi vannet der er så kaldt. Derfor er det heller ingen tydelige krav om å iverksette tiltak mot luseangrep.

Tidligere har Mowi uttalt til NRK at myndighetene på Island er trege med å godkjenne lusebehandlinger.

– Denne næringen har fått vokste på Island, uten at det er stilt krav. Alt er bygget på tillit til selskapene. Det har endt med en menneskeskapt tragedie og dyremishandling på en skala vi aldri har sett før, sier Asgeirsson.

FRYKTER FOR VILLAKSEN: Ingo Asgeirsson i midten på bildet. Foto: SIGURJON RAGNAR SIGURJONSSON / SRPHOTO.ME

Også Arnarlax, der norske Salmar er største eier, er rammet av luseangrep.

Hos Arnarlax, som holder til i samme fjord, var sifrene høyest i uke 41, skriver avisen Heimildin. Tallene viste i snitt 62,5 lus per laks på anlegget.

Salmar ønsker ikke å kommentere saken og viser til det islandske datterselskapet.

Foto: Sigurjon Ragnar Sigurjonsson / srphoto@me.com

All laksen i merdene hos Arctic Fish og i merdene hos Arnarlax er døde på grunn av lus og sår fra lus. Resten er slaktet.

Til sammen endte cirka en million laks som dyremat som følge av luseangrepet.

– Lovene innen oppdrett er svake, selskapene er satt til å passe på seg selv. Folk på øya har ikke vært så sinte siden finanskrisen på Island, hevder Asgeirsson.

Hans organisasjon krever at oppdrett må skje på en forsvarlig måte med vekt på dyrevelferd.

– Dette er en som en pest, sier Asgeirsson.