Rushtidsavgift, ekstra dieselavgift i bomringen og femti nye bomstasjoner er ikke nok. Nå planlegges enda en avgift for dieselbilistene i Oslo.

– Vi tror at dette vil bedre luftkvaliteten til de 200.000 personene i Oslo bor i rød sone, som vil si helsefarlig område. Vi tror at dette vil redusere køene, og vi tror at ekstra inntektene kan bedre kollektivtilbudet, sier Raymond Johansen.

Han sier at han er glad for at det er stor politisk enighet om tiltaket i Oslo og Akershus.

– Både Høyre, Venstre og KrF er enige. Det er til og med inngått en avtale med samferdselsminister og Frp.

Les også: Planlegger nok et dieselsjokk i Oslo

Du trenger javascript for å se video.

– Hvor sikre er dere på at dette vil virke?

– Erfaringene i blant annet Bergen viser at det virket enda bedre enn det vi hadde trodd. Det viser at dette er et tiltak som vil bidra til å redusere køene, men det er vanskelig å anslå eksakt, selvfølgelig, sier han.

– Verdens miljø og elbil-hovedstad

Bakgrunnen til tiltakene er en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, som viser at strenge restriksjoner på biltrafikken er nødvendig for å gjøre helsefarlig Oslo-luft god å puste i innen 2020.

Den foreslår å gjøre hele Oslo til en såkalt lavutslippssone også for lette dieselbiler så fort som mulig. For å bevege seg inne i sonen, må dieselbilister betale en særskilt forurensningsavgift gjennom et oblatsystem.

– Hva har du å si til de som ble oppfordret til å kjøpe dieselbiler?

– Avgiftssystemet ble litt lagt om, og gjorde at det ble billigere å kjøpe diesel enn bensin, men det folk har blitt oppfordret til å gjøre i mange år er å kjøpe Elbil. Der har vi gjort mye med avgiftssystemet, gratis gjennom bomringen, gratis parkering og mulig å kjøre kollektivfeltet. Og nå har vi rekordhøy avsetning på Elbiler i Oslo og er verdens miljø og elbil-hovedstad, og det er vi veldig stolte av.

Les også: Tungtrafikken kan få kjemperegning

Foreløpig kun for tunge kjøretøy

Foreløpig er en slik avgiftssone kun på trappene for tunge kjøretøyer, men utredningen anbefaler at dette utvides til å gjelde også dieseldrevne personbiler.

Johansen sier ekstraavgiften er et virkemiddel som må brukes fordi at dieselbiler fører til høyere NOx-utslipp. Et utslipp som er den viktigste delen av forurensningen.

– I tillegg vil dette vil bidra til å finansiere enda bedre kollektivtrafikk. Det betyr flere avganger. Vi skal etter hvert bygge ut sentrumstunnelen, og bygge ut bussnettet enda bedre.