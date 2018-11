Eksperter ber deg forberede hunden til nyttårsaften allerede nå

Mange hunder sliter med redsel for høye lyder og smell, og hvert år stikker hunder av i ren panikk etter at nyttårsraketter har blitt fyrt av. Noen av dem kommer aldri tilbake i live.

– Mange hunder får sjokk. De settes i høyt beredskap både mentalt og kroppslig. De får muskelspenninger som kan forårsake en hel del atferdsproblemer, sier hundepsykolog Anders Hallgren til NRK.

Hundepsykolog Anders Hallgren mener lydkvaliteten på fyrverkeri er viktig for å lykkes med treningen, og anbefaler derfor CD fremfor lydfil. Foto: Privat

Start lydtreningen nå

Hallgren har praktisert som hundepsykolog i over 50 år, og er kjent langt utenfor Sverige med sine studier, bøker og treningsmetoder om hund og hundehold.

Han mener det er fullt mulig å gjøre nyttårsaften bedre for hunder som er redde, med lydtrening. Men skal du lykkes bør du starte nå.

– Du kan venne hunden din til å bruke ørepropper av skumgummi. Ved å gi hunden en godbit når disse prøves, kan du gradvis tilvenne hunden til dem, sier han.

Det finnes også egne hodetelefoner for hunder.

– I Sverige har vi laget en egen CD med lyd av nyttårsraketter. Når du begynner, la hunden din søke etter godbiter, slik at den fokuserer og er opptatt av noe annet en lyden, som skal være veldig lav i starten. Så øker du lydstyrken gradvis, sier han.

Om hunden reagerer når du skrur opp lyden, bør du skru lyden ned igjen og trene på et lavere lydnivå. Tren så ofte du kan før nyttår, anbefaler Hallgren.

– Når nyttårsaften kommer, kan du sette CD-en på høyt volum. Da kan ikke hunden skille på om lyden kommer utenfra eller innefra, og mange av dem vil slappe av i stedet.

– Fråden bare rant

Kristin Broch Dahl har tre berner sennen-hunder. Hun erfarte at hennes første hund Epo plutselig endret atferd en nyttårsaften for noen år siden.

– Vi var borte noen få timer på kvelden. Jeg tenkte jo ikke på at lydene ville være annerledes når han var alene i huset, sier Kristin.

– Jeg starter hver høst med å sette på litt rakettlyd lavt som jeg gradvis øker, og så gjør jeg helt vanlige ting i huset, som å vaske, for å ha det mest mulig normalt, sier Kristin Broch Dahl. Foto: Privat

Hun fant Epo så stresset at de slet med å få kontakt med ham.

– Fråden bare rant, mens han stod helt stille og virket helt låst. Så ble han veldig urolig og peset mye, det var ikke noe moro, sier hun.

Senere skaffet hun seg flere hunder og deltok på et foredrag med Anders Hallgren hvor hun fikk høre om lydtreningen. Forrige nyttårsaften lå alle tre hundene hennes og gnagde på hvert sitt tyggebein mens det smalt som verst ute.

La det bli en positiv opplevelse

Veterinær Kit Nørringgaard ved Dyreklinikken i Bamble er enig med Hallgren i at du bør starte lydtreningen tidlig.

– Lydtrening for å minimere frykt hos hund i forbindelse med nyttårsaften er veldig bra. Det bør startes så tidlig som mulig, og start gjerne når hunden er valp. Tren med positiv forsterkning, slik at hunden forbinder de høye lydene med noe positivt og ikke noe man trenger å være redd for. Med god trening over lengre tid kan man i mange tilfeller oppnå god effekt, sier Nørringgaard.

Veterinær Kit Nørringgaard ved Dyreklinikken i Bamble støtter Anders Hallgren med å starte lydtrening på rakettene nå. Foto: Dyreklinikken Bamble

Det finnes mange råd mot angst for fyrverkeri, men det er viktig å oppføre seg som vanlig rundt hunden, det er også med på å roe hunden ned. Det kan være lurt å sette på radioen, trekke for gardinene hjemme for dempe lyd- og lysinntrykk.

– Diverse feromon-produkter kan også ha en gunstig effekt, spesielt utviklet til dyr med stress, sier Nørringgaard.

Feromon er duftstoff som kan virke beroligende ved uro eller mild engstelse.

