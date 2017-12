Vil ha slutt på fyrverkeri i Norge

Nå ønsker organisasjonen at norske kommune skal se til Sverige, der de to kommunene Lidköping og Boden går bort fra tradisjonen med fyrverkeri på nyttårsaften.

– Det er en fantastisk idé at flere kommuner i Sverige går vekk fra fyrverkeri, for å skåne dyr og mennesker som blir redde på nyttårsaften. Veldig mange har det helt forferdelig den dagen, sier kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen, Annette Bjørndalen Søreide.

Annette Bjørndalen Søreide er kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen. Foto: Mari Reisjå / NRK

Hun forteller at det er mange dyr som blir redde av smell og lukt fra fyrverkeri. Det fører til at mange stikker av og kan bli utsatt for fare.

– Det burde være et forbud mot privatbruk av fyrverkeri. Vi kunne innført lysshow i alle landets kommuner. Det er mer miljøvennlig, samtidig som det skåner både dyr og mennesker som sliter på nyttårsaften, sier Søreide.

Sånt kan et lysshow se ut. Foto: Arkiv / NRK

Redde dyr

Dyrepleier Silje M. Stålem bekrefter Dyrebeskyttelsens bekymringer.

– Det kommer veldig mange folk. De fleste har dyr som blir redde av alle rakettene. Det er hovedsakelig hunde- og katteeiere, som sier at dyrene blir så redde at de ikke klarer å gå ut på do. Dyreeierne lurer på hva som er på markedet å velge mellom.

Hun er enig i at lysshow eller lydløst fyrverkeri kan være en god idé.

– Det er ikke synet og fargene som påvirker dyret, men de skumle lydene. Jeg skriver ut mellom 20 og 30 resepter hver nyttårsaften.

Silje M. Stålem er dyrepleier og får inn mange redde dyr på nyttårsaften. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Bryter regler

Og i Stavanger skal problemet være spesielt fremtredende. Det er ikke lov til å fyre opp raketter i Stavanger sentrum og området rundt, men likevel er det mange som gjør det i forbudssonen. Arild Olsen i Rogaland brann- og redning mener folk ikke lærer.

– De tenker ikke på følgene. Politiet kan gi bøter. Vi hadde noen skader på dette på torget i fjor. De to siste årene har det vært veldig farlig, sier han.

Det er mange som sender opp fyrverkeri i forbudssonen i Stavanger. Foto: Arkiv / NRK

Og derfor er bystyrepolitiker i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen (V) positiv til ideen om lysshow.

– Verden går jo fremover, og fyrverkeri er ikke det smarteste vi har funnet opp. Det er til skade for mennesker og til lidelse for dyr. Hvis digitalt fyrverkeri, altså et gigantisk lysgalleri på himmelen, så er det verdt et forsøk. Kanskje allerede neste år, sier Thorbjørnsen.

Stavangerpolitiker Per A. Thorbjørnsen (V) er positiv til ideen om å bytte ut fyrverkeri med lysshow. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Men i år blir det helt sikkert ordinært fyrverkeri i Stavanger. Kommunen arrangerer felles fyrverkeri for byens innbyggere. Og det er noen som gruer seg. NRK møter hundeeier Siv Kristin Haug i dyrebutikken. Hun er forberedt.

– Nå har jeg hentet en resept på beroligende til hunden min til nyttår. Han blir skikkelig redde. Vi har tilbrakt timer under dyna og mørkerom, men lyden kommer inn likevel

