Både katt og hund kan bli redde for fyrverkeri

Dyr kan reagere veldig ulikt når de blir redde. Noen fryser til, noen går i slossmodus, mens andre igjen blir litt tøysete, sier dyrepleier Aga Zakoscielna fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Før dyr begynner å klynke viser de små tegn på frykt som å legge ørene bakover eller at de ser vekk. Vi kan lære oss å lese disse tegnene.

– Først viser de kanskje bekymringsrynker i panna, at øynene blir litt større, hunder begynner gjerne å slikke seg rundt munnen. Katten kan begynne å sikle. På katten ser man gjerne at halen begynner å bevege seg.

Etter første fase med de mindre tegnene på frykt, kommer de signalene vi mennesker har lettere for å oppfatte.

– Hunden begynner å pipe og klynke, gå rastløs rundt omkring. Noen blir litt masete og finner kanskje roen i nærheten av eier, mens andre prøver å unngå situasjonen ved å gå vekk fra eierene.

La dyret være med deg

Mens fugler og kaniner kan settes inn på det mest lydisolerte rommet i leiligheten, fugler med et teppe over, kan hunder få hjelp av en pille.

– Et legemiddel fra veterinæren kan hjelpe, men selv det er ikke hundre prosent sikkert. Man bør gjøre andre tiltak som å trekke for gardinene, sette på radioen og oppføre seg så vanlig som mulig. Ønsker hunden din kontakt, la den være i nærheten av deg, sier Aga Zakoscielna.

Utnytt den åpne kattungefasen

For den som tenker på å skaffe seg et dyr mener dyrepleieren med spesialisering i adfersterapi at det aller beste er å venne valpen eller kattungen til uventede hendelser tidlig i livet.

– Det lønner seg å utnytte den litt åpne fasen i valpelivet eller i kattungestadiet. Da kan man venne dem til rare lyder, rare mennesker og andre ting de kan komme til å oppleve i livet.

Les Ada Zakoscielnas ti råd for dyr på nyttårsaften

Man kan også venne hunder til å gå med øreklokker på nyttårsaften, hvis man lærer dem det mens de fortsatt er valper.

– På samme måte som man lærer en valp til å være i bur, hjemme alene eller bilkjøring, kan man venne den gradvis til øreklokker ved å begynne med korte perioder og gi belønning, slik at de oppfattes som noe positivt.