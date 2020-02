Etterretningstjenesten la i dag fram sin åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge, Fokus 2020.

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, brukte store deler av sin presentasjon til å snakke om Russland og Kina.

– De faktorene som i størst grad påvirker trusselbildet knyttet til norske interesser kommer fra Russland og Kina, sier Lunde.

Han legger til at dette er en utvikling E-tjenesten har sett over tid etter at den første åpne trusselvurderingen ble lagt frem, for 10 år siden.

– Russisk og kinesisk etterretningstjeneste griper inn i alle samfunnssektorer i disse landene. Dette er ikke en overgangsfase. Det russiske og det kinesiske systemet er ulike, men begge beveger seg i en mer autoritær retning, sier Lunde.

Russland utvikler nye våpensystemer

E-sjefen sier Russland gradvis har styrket sin militære tilstedeværelse i nordområdene. Lunde viste blant annet til at Russland utvikler gjennomfører flere og større militærøvelser, som «Ocean Shield».

– Ocean Shield har vært den største maritime øvelsen på 30 år i vestlig retning, sier Lunde.

E-sjefen advarte også mot at Russland er i ferd med å utvikle nye og mer avanserte våpensystemer.

– Flere av disse har spesielle egenskaper og faller utenfor etablerte våpenkategorier. Både våpenutviklingen og øvelsene viser at Russland er i ferd med å utvikle en mer dynamisk militærmakt, sier Lunde.

Om Kina sa E-sjefen at landet har som mål å være på høyde med USA som militærmakt i løpet av få tiår. Han advarte samtidig mot at en ny «digital silkevei», som blant annet innebærer at Kina vil forsøke å ta kontroll over deler av 5G-nettet.

– Dette styrker Kinas etterretningsambisjon og kapasitet. Betydningen av dette kan vanskelig overdrives, sier Lunde.

Omdiskutert

Den årlige sikkerhetsvurderingen skal gi et innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

Den siste tiden har E-tjenestens arbeidsmetoder vært gjenstand for diskusjon. Den spiondømte nordmannen Frode Berg har kritisert E-tjenesten for sine rekrutteringsmetoder. Berg er tilkjent over fire millioner kroner i erstatning av staten for tiden han satt i russisk fengsel.

E-tjenestens metoder har også vært tema i rettssaken der Ølen Betong har krevd staten for 140 millioner kroner. Betongselskapet hevder E-tjenesten forsøkte å rekruttere en bedriftsleder som var under russisk overvåkning, og at dette førte til betydelige tap for selskapet.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sa i forrige uke til NTB at de to sakene kan være ødeleggende for tilliten til de hemmelige tjenestene på kort sikt.

Pekte på Russland og Kina

E-tjenestens oppgave er å hente inn og analysere informasjon om fremmede stater, organisasjoner og individer som er relevant for norske interesser. Hensikten er å gi norske myndigheter et godt beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks- og forsvarspolitikk.

I forbindelse med fjorårets vurdering sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er mer ustabil enn på lenge.

I fjorårets rapport pekte E-tjenesten særlig på påvirkning fra Russland og Kina, og viste til at disse landene forsøker å påvirke norske politiske prosesser.

Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig.

De øvrige tre gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

PST trakk frem Iran

PST la frem sin årlige trusselvurdering i forrige uke. I den sidestilte PST for første gang terrortrusselen fra høyreekstreme miljøer ekstreme islamister.

I tillegg til politisk motivert vold, trekker PST også frem statlig etterretningsvirksomhet og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som de mest alvorlige truslene mot Norge.

PST forventer at utenlandske etterretningstjenester kommer til å rette sin spionasje mot politiske myndigheter, naturressurser og næringsliv, forsvar og beredskap, samt forskning og utvikling i 2020.

For første gang ble også Iran nevn eksplisitt i den forbindelse.

«Selv om russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet vurderes å ha størst skadepotensial, kan også andre staters fordekte aktiviteter påføre Norge, norske virksomheter og enkeltindivider skade», heter det i trusselvurderingen.