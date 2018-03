Det russiske forsvarsdepartementet offentliggjorde i dag en video av prøveoppskytingen av Sarmat, men ga ikke ut noen annen informasjon om testen.

Testen skal ha blitt gjort for å prøve ut på hvordan raketten virker i første fase etter at den er blitt skutt ut.

Prøveoppskytingen skjedde ved en base i Plesetsk, cirka 200 kilometer sør for Arkangelsk og drøyt 500 kilometer øst for Finland.

Putin skrøt av raketten

Sarmat var en flere nye våpentyper som president Vladimir Putin skrøt av under en tale 1. mars i år.

Sarmat er ment å erstatte det som i dag er verdens største atomrakett, Voyevoda, eller «Satan» som den er kjent som i vesten.

Den nye raketten vil kunne fly høyere enn «Satan», noe som vil gjøre den i stand til å nå mål over hele verden.

Ettersom den kan fly over både Sør- og Nordpolen vil den kunne unngå amerikanske forsvarssystemer som er laget for å beskytte mot et angrep nordfra.

Skal kunne frakte tolv bomber

Den nye raketten er den første interkontinentale raketten som Russland har utviklet siden slutten på den kalde krigen for snart 30 år siden.

Etter planen skal den kunne frakte med seg en last på ti tonn.

Ifølge russiske myndigheter skal den være utstyrt med 12 kjernefysiske stridshoder, to mer enn forgjengeren «Satan».

Sarmat har vært under utviklingen siden 2009 og skal etter planen bli utplassert fra 2020 av.