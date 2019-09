Fredag ettermiddag sendte Trøndelag Høyre ut en e-post der de oppfordret sine medlemmer til å stemme på at Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum skulle debattere «små kommuner» i valgkampens siste partilederdebatt.

Årsaken var at de «absolutt ikke» ville at Høyre-leder Erna Solberg skulle i debatt mot Vedum i det andre mulige temaet, nemlig tvangssammenslåinger av fylker.

Skjermdump av e-posten som ble sendt.

– Vi ser nok at vi har vært litt overivrige i denne saken. Når det er sagt, så er det veldig kort tid igjen til valget. Vi jobber hardt for å få mobilisert våre velgere, så det må nok tilskrives den kontoen der, sier fylkessekretær Renate Trøan Bjørshol i Trøndelag Høyre til NRK.

Hun vil ikke svare på hvem som sendte ut e-posten og om Høyre sentralt visste om den. NRK har også vært i kontakt med Høyre sentralt, som henviser tilbake til fylkessekretæren.

– E-posten er sendt ut fra Trøndelag Høyre, og det er mitt ansvar som daglig leder at den er sendt ut, sier Bjørshol.

Trøndelag Høyre har 2621 medlemmer.

Oppfordret til å stemme

«I kveldens partilederdebatt er det svært viktig at vi får de rette temaene med de rette personene. Nå skal nemlig «folket» bestemme hva som skal diskuteres», skriver Trøndelag Høyre i e-posten.

Intensjonen bak å ha en avstemming for hva partilederne skal debattere, er ifølge prosjektleder for valgdekningen i NRK, Aksel Helgheim, å ha en samtale mellom publikum og politikerne, der publikum er med på å bestemme en del av innholdet.

Men Trøndelag Høyre var engstelige for at folket skulle velge et annet tema enn hva de selv ønsket å debattere.

«Nå trenger vi hjelp!!» står det i e-posten etterfulgt av en link til NRKs avstemming om hva fem av partilederne skulle debattere under kveldens debatt. Videre i e-posten står det:

Det du skal klikke på er:

Trygve Slagsvold Vedum: skal snakke om «Små kommuner! Klikk kun på dette!

Årsaken er at vi absolutt ikke vil ha Erna på det andre temaet.

Meget viktig at alle som får denne e-posten gjør dette!

Klar for hvilken som helst debatt

Årsaken til at e-posten ble sendt er ifølge Bjørshol at de ønsket å få mobilisert sine hjertesaker i innspurten mot valget.

– Og det er nok der vi ble litt overivrige.

– Men når det er sagt, så er Høyre klar til å ta hvilken som helst debatt i politikken når som helst, sier hun.

– Blir det sendt ut en ny e-post til medlemmene før partilederdebatten?

– Nei, det har vi ikke tatt stilling til. Jeg ser ikke helt hensikten med det.

– Ikke nok til å påvirke

Prosjektleder Aksel Helgheim tror ikke en mobilisering fra Trøndelag Høyre er nok til å påvirke hovedinntrykket, da de ser at mange er inne og stemmer i forkant av debatten.

– Det er en valgkamp med høy temperatur, og da vet partier at noen saker er gode for dem, mens andre er mindre gode. Valgkampens natur er å få fram de sakene man vet man er best på og å usynliggjøre de sakene man er svake på, sier han.

– Kan denne aksjonen ha hatt noen påvirkning?

– Det kan hende at den har ført til at flere har stemt på dette, men gitt at mange stemmer så tror ikke vi at det er dramatisk at en del har organisert seg.

Tror ikke det er et engangstilfelle

Helgheim opplyser at de på forhånd har tatt høyde for at partiene kan prøve å påvirke debatten. Han tror ikke eksempelet fra Trøndelag Høyre er et engangstilfelle.

– Nei, vi tror at sånne avstemminger i valgkampens hete vil virke litt triggende på folk. Men vi tror det er mange som stemmer og at det virker inn på publikum sånn at de får lyst til å bli med. Det veier opp for organiserte avstemminger.