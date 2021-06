Drøftingene om hvem som skal danne nytt byråd i Oslo starter i dag

I dag starter ordfører Marianne Borgen (SV) drøftinger med samtlige gruppeledere i bystyret, for å komme fram til hvem som skal få i oppdrag å danne et nytt byråd i Oslo.

Nytt byråd på plass raskt

– Jeg begynner i dag klokken halv ni, og har en til en-samtaler med 11 gruppeledere i Oslo bystyret. Jeg vil lytte til rådene de gir meg, slik at vi kan få et nytt byråd som er levedyktig, sa ordføreren til NRK torsdag morgen.

Hun sier at hun ar stor respekt for vedtaket som ble fattet.

– Selv om jeg som SV'er stemte imot. Nå er min jobb å rydde opp så fort som mulig, og få et nytt byråd på plass. Jeg tror det kan skje ganske raskt.

Forretningsministerium

Det sittende byrådet fungerer nå som forretningsministerium til et nytt byråd er dannet.

– Det betyr at de ikke kan ta nye store politiske grep, eller reise politiske spørsmål. De skal styre byen ut fra de vedtakene som allerede er fattet. Derfor haster det å få et nytt byråd på plass, sier Borgen.

Hun sier at det er viktig å få et byråd som har bred tillit i bystyret og er levedyktig.

Onsdag gikk byrådet i Oslo av, etter et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG)

– Jeg konstaterer at et flertall har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg. Jeg trekker da konklusjonen at byrådet går av, sa byrådsleder Raymond Johansen da avstemningsresultatet ble kjent onsdag.

Forretningsministerium Ekspandér faktaboks Normalt er det den avtroppende regjeringen som fungerer som forretningsministerium etter at den har gått av eller søkt om avskjed, inntil en ny regjering kommer på plass.

Et forretningsministerium kan i de fleste tilfeller ikke ta nye politiske initiativer, eller fatte vedtak i saker som en ny regjering ikke kan gjøre om på.

Forretningsministeriet skal i størst mulig utstrekning begrense seg til å ta seg av de løpende «forretningene», altså oppgavene. Forretningsministerium i kommuner I overført betydning kan betegnelsen «forretningsministerium» brukes om et byråd (kommuneråd) eller fylkesråd, i norske kommuner og fylker med en parlamentarisk styringsform.

Byrådet fortsetter å fungere som et midlertidig byråd eller fylkesråd etter at det har gått av, inntil et nytt byråd eller fylkesråd er på plass. Det er bare Bergen og Oslo som har byråd. Kilde: Store norske leksikon