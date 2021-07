Enorm hjelpeinnsats for tyske flomofre

«Vi har to ledige rom. Ett for 3–4 personer, og et annet for 2», skriver et av medlemmene i Facebook-gruppen «Flomhjelp for regionen Eifel». «Vi gir bort en barneseng med madrass», skriver en annen.»

Eifel i det sørvestlige Tyskland er et av områdene som er hardest rammet av den voldsomme flommen. Minst 80 mennesker er rapportert omkommet i flommen og flere titalls personer er savnet, skriver Die Welt. I nabolandet Belgia er ytterligere minst 8 rapportert omkommet fredag morgen.

Mennesker og dyr

Tusener av mennesker har mistet alt de eier. Og i landområdene i det vestlige Tyskland er storflommen også en dyretragedie.

Store områder i det vestlige- og sørvestlige Tyskland ble lagt under vann. Her fra byen Hagen. Foto: INA FASSBENDER / AFP

«Hjelp. Hvem kan hjelpe oss med å redde hestene våre. Vi er i ferd med å gå under i vann», skriver en fortvilet kvinne i Erftstadt Blessem – et lite tettsted sørvest for Köln.

Og i Facebook-gruppen «Flomhjelp for regionen Eifel» er det hjelp å finne.

«Vi har to beiteområder for husdyr, og vi kan komme og hente hester og sauer», skriver et av medlemmene.

Et nasjonalt krafttak

Myndigheter, frivillige organisasjoner, medier og privatpersoner går nå sammen i et nasjonalt krafttak for å hjelpe ofrene for storflommen.

– Den tyske regjeringen forbereder nå et omfattende hjelpeprogram for flomofrene, sier landbruksminister Julia Klöckner. Foto: MICHELE TANTUSSI / AFP

– Den tyske regjeringen står ved ofrenes side med alle de midler vi har til rådighet, sier landbruksminister Julia Klöckner til landets største TV-kanal, ARD.

Hun opplyser at det nå forberedes et omfattende hjelpeprogram for Rheinland Pfalz og Nordrhein-Westfalen – de to delstatene som er hardest rammet av flommen.

«200-årsflom»

«En slik naturkatastrofe sommerstid har fikk ikke opplevd på 200 år», skriver Tysklands største avis Bild-Zeitung.

Og avisen gir omfattende informasjon om hvor de flomrammede kan søke hjelp i de ulike kommuner som er rammet. Sosiale medier som Twitter og Facebook nevnes spesielt som en kilde til informasjon for publikum.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bild-Zeitung nevner spesielt Twitter-kontoen til politiet i Hagen – en av byene som er hardest rammet av storflommen. Her kan folk som er blitt hjemløse ringe en såkalt «borgertelefon» for å få hjelp.