Disse annonsene skal vise tyvgods: Politiet henla saken uten etterforskning

Haugvaldstad frykter nå at sakene hennes er tapt for alltid.

– Det er snakk om en god del penger, så det er veldig kjipt. Man får ikke hjelp noe sted, og de som står bak, slipper unna, sier hun til NRK.

I slutten av mai i år politianmeldte hun en kvinne for tyverier fra leiligheten sin. Haugvaldstad mener at tyvgodset ble forsøkt solgt på internett.

Hun ga politiet fullt navn, kontaktinformasjon og adressen til kvinnen, i tillegg til kopi av annonsene som lå ute på nettet.

HENLAGT: Trine Haugvaldstad sier at verdisaker for mer enn 60.000 kroner ble stjålet fra leiligheten hennes da hun leide den ut på Airbnb. Hun mener flere av eiendelene hennes ble lagt ut for salg på Finn.no. Da hun anmeldte saken til politiet, ble den henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

6. juni fikk hun beskjed om at saken var henlagt uten etterforskning.

– Det burde vært en enkel sak for politiet å etterforske. Det kan være flere som har blitt utsatt for det samme, sier hun.

Leide ut på Airbnb

I mai i år leide hun ut leiligheten sin på Sagene i Oslo via nettjenesten Airbnb. En småbarnsfamilie fra Trøndelag tok kontakt, og det ble avtalt at de skulle låne den en helg mens Haugvaldstad var bortreist.

De avtalte at inngangsnøkkelen til leiligheten skulle legges under en blomsterpotte.

Et av soverommene i leiligheten var låst av, og bak denne døren oppbevarte hun private gjenstander som klær og smykker. Hun sier til NRK at nøkkelen til det avlåste rommet lå gjemt i leiligheten.

Da Haugvaldstad kom hjem søndag ettermiddag etter at småbarnsfamilien hadde dratt, oppdaget hun først at et Sonos-høyttaleranlegg var vekk.

I løpet av de neste timene oppdaget Haugvaldstad at flere ting var borte, blant annet klær, sko, sengetøy, kosmetikk og en ubrukt iPhone. Flere av disse tingene hadde hun oppbevart inne på det avlåste rommet.

– I tillegg var også en diamantring jeg arvet av farmor borte. Den betyr veldig mye for meg, sier hun til NRK.

Ifølge Haugvaldstad forsvant det verdisaker for minst 65.000 kroner.

– Dette er de tingene jeg med hundre prosents sikkerhet vet er borte. Jeg har ikke oversikt over alt som var innlåst på rommet, sier hun til NRK.

Dukket opp på nett

Dagen etter oppdager hun at leietageren har lagt ut en rekke annonser på nettstedet Tise. Kvinnen har lagt ut flere kjoler og gensere, samt en ubrukt iPhone og en dyr hudkrem – ting Oslo-kvinnen mener er stjålet fra leiligheten hennes.

Haugvaldstad sendte en SMS og konfronterer leietakeren, så skrev hun en ny melding om at saken ville bli anmeldt til politiet dersom hun ikke fikk igjen tingene hun hevder er stjålet. Kvinnen avviste alle påstandene.

Politianmeldt til ingen nytte

Fordi hun hadde vært i kontakt med kvinnen i forkant av utleie av leiligheten, hadde hun både fullt navn og telefonnummer. I tillegg opererte kvinnen med en adresse tilknyttet Tise-kontoen hvor annonsene lå ute.

To dager etter at hun oppdaget at tingene hennes var borte, den 28. mai, ble saken anmeldt til politiet i Oslo.

– Jeg fikk inntrykk av at politiet tok tak i det, og de ringte meg senere for å si at saken kunne sendes til Trøndelag, der kvinnen bodde, sier Haugvaldstad til NRK.

Haugvaldstad sier at hun selv kontaktet politiet i Trøndelag, men de kunne ikke gjøre noe før de fikk saken oversendt fra Oslo. Halvannen uke senere henla politiet saken.

Politiadvokat Kjetil Jansen i Oslo politidistrikt skriver i en e-post til NRK at årsaken til henleggelsen er som følge av manglende saksbehandlingskapasitet.

I e-posten viser han til at enheten etterforsker flere prioriterte voldssaker.

– Politiet har derfor dessverre og beklageligvis ikke funnet å kunne allokere etterforskningsressurser til saken holdt opp mot arbeidet med øvrige saker, skriver han til NRK.

– Synd at saken ikke etterforskes

Politiet bekrefter videre at saken ikke har blitt oversendt til politiet i Trøndelag. Haugvaldstad sier til NRK at hun er skuffet over vurderingen, og at hun vil påklage henleggelsen.

BURDE ETTERFORSKES: Daglig leder i Tise, Eirik Rime, sier at de oppfordrer brukerne sine til å anmelde mistenkelige annonser til politiet, og mener det er synd om sakene ikke etterforskes. Foto: Privat

Eirik Rime, daglig leder i Tise, sier til NRK at de vurderte henvendelsen fra Haugvaldstad som såpass reell at de valgte å fjerne brukerkontoene til kvinnen som hadde lagt ut annonsene.

– I dette tilfellet suspenderte vi brukeren, bekrefter han.

Rime sier at de oppfordrer brukerne sine til å politianmelde brukere dersom de mistenker at det omsettes stjålne varer på plattformen deres.

– For vår del er det bare positivt. Om politiet velger å ikke etterforske de sakene, så er jo det synd, sier han til NRK.

Avviser anklagene

NRK har vært i kontakt med kvinnen som la ut annonsene. Hun avviser på det sterkeste at varene hun annonserer på nett er stjålet, og mener at dersom noe er stjålet, så må tyvene ha tatt seg inn i leiligheten før de ankom via nøkkelen som lå gjemt under blomsterpotta.

Hun sier at varene hun annonserer er ting hun selv eier, eller som hun selger på vegne av et familiemedlem.