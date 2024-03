Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringa lanserer bustadmelding som har som mål å gjere bustadmarknaden meir heilskapleg og hjelpe fleire til å kunne kjøpe bustad.

Meldinga inkluderer ein plan om å gi fleire, spesielt i distrikta, startlån i Husbanken.

Tolga i Østerdalen har ei eiga ordning der dei som vil bygge seg bustad kan få 200.000 kroner i tilskot frå kommunen,

Frå 1. juli i år vil regjeringa sette i gang ei forsøksordning som skal gi Husbanken og kommunane moglegheit til å hjelpe enno fleire med å få startlån.

Ordførar Bjørnar Tollan Jordet på Tolga, meiner det er ei større utfordring at er nok bustadar tilgjengeleg og at startlån ikkje løyser det.

Regjeringa vil også endre på regelverket for å hjelpe unge som ikkje har tilgang til "foreldrebanken".

Bustadmeldinga har fire satsingsområde: gjere det lettare for fleire å kjøpe bustad, gjere leigemarknaden tryggare, ta betre vare på husa, og hjelpe fleire til å behalde bustadane sine.

I 2022 starta Kommunal- og distriktsdepartementet opp eit arbeid med ei stortingsmelding for å få meir heilskapleg bustadmarknad.

Det var for å drøfte utfordringane i bustadmarknaden, og for å sjå om det har vore for vanskeleg å få kjøpt seg bustad.

– Det er ei utfordring no at terskelen er høg for å komme seg inn på bustadmarknaden. Vi ønsker å bygge ned den terskelen. Målet til regjeringa er jo at fleire skal få ein trygg og god plass å bu.

Det seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

No kjem bustadmeldinga der regjeringa har sett på både leige- og eigemarknaden. Blant anna skal fleire, spesielt i distrikta, kunne få startlån i Husbanken.

Mange unge har ikkje råd til å kjøpe bustad. Lars Furnes fekk hus på ein spesiell måte.

Utfordring: For få bustader

På Tolga i Østerdalen har dei ei ordning der dei som vil bygge seg bustad kan få 200.000 kroner i tilskot frå kommunen. I budsjettet har dei ein million kroner til dette og kven som helst kan søke om pengane.

Ordninga gjorde til at familien Wien Killingmo kunne få igjen 200.000 kroner etter å ha bygd draumehuset sitt.

Ordførar Bjørnar Tollan Jordet (SV), seier dei er ei kommune med befolkningsvekst. Men utfordringa der er at det ikkje er nok bustadar å ta av.

– Det gjer at kommunen får ei større rolle i å utvikle nok tidsriktige bustader for dei som vil bu her. Vi ser at mange bustadar går utanfor det opne marknaden og vi får ikkje bygd nok.

Dei har også erfart at det er lurt å ha ei ordning slik at folk kan prøve å bu i kommunen før dei tar risikoen med å få seg lån. Til det trengst det fleire utleigebustadar.

BYGGING: Ordførar Bjørnar Tollan Jordet ved eit bustadfelt kommunen begynte å bygge i 2022. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fleire skal få startlån

Frå 1. juli i år vil regjeringa sette i gang ei forsøksordning som skal setje Husbanken og kommunane i stand til å hjelpe endå fleire med å få startlån. Husbanken får eit tydelegare mandat til å hjelpe førstegongskjøparar og dei som vil etablere seg i distrikta.

– Slik at det er fleire også i den gruppa som ikkje nødvendigvis er vanskelegstilt, men som likevel vil ha ein høg terskel for å komme seg inn på bustadmarknaden. Fleire av dei skal kunne ta i bruk dei ordningane, seier Erling Sande.

HUSBANKEN: Siri Gåsemyr-Staalesen (Ap) og Erling Sande (Sp) legg fram planar for å hjelpe fleire til å kjøpe bustad. Blant anna skal fleire få startlån gjennom Husbanken, som allereie er styrka frå 19 milliardar til 29. Gåsemyr-Staaelesen fortel at det har gitt 500 fleire moglegheit til å kjøpe seg bustad. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Han seier utfordringa er ulik i distrikta og i byane. I distriktskommunane er det ofte slik at det krev mykje kapital å bygge eit hus. Men når huset er ferdig så har det kanskje ikkje den verdien som du har lagt i bygginga, fortel han.

– Det gjer det vanskeleg å få lån til å bygge det huset. Då kan startlån vere ein god reiskap inn der. I byane er det ofte hard kamp om hus og leilegheiter. Då er startlånet for ein del folk avgjerande.

Per Jæger, som har vore administrerande direktør i Boligprodusentene, er blant dei som har meint at startlån-ordninga burde bli endra.

Vil hjelpe unge som ikkje har «foreldrebank»

Allereie kan kommunar i distriktet gi startlån til fleire ved å gjere unntak frå låneforskrifta. Men det blir lite brukt, ifølge departementet. Difor vil regjeringa endre på regelverket.

Siri Gåsemyr-Staalesen er bustadpolitisk talsperson for Arbeidarpartiet. Regjeringa har allereie styrka Husbanken.

No vil dei også hjelpe fleire unge i etablering.

– Vi veit at mange slit no med å kjøpe seg sin første bustad, fordi dei ikkje har foreldrebanken. De sparer opp til eigenkapital, men brukar opp pengane på husleige, og så spring bustadprisane frå dei, seier ho.

– Det held ikkje

Bjørnar Tollan Jordet på Tolga seier det er veldig bra å kunne gi fleire slike lån. Men han meiner det ikkje er nok.

Det vart seld 3 prosent færre nye bustadar i februar i år enn same månad i fjor, viser tal frå bransjeorganisasjonen Boligprodusentene.

Organisasjonen seier det ikkje har blitt målt så dårlege tal i februar på 14 år. Tala gjekk nedover i heile 2023.

– Tilgangen på bustadar aukar ikkje fordi du får startlån. Å ha ubyråkratiske ordningar som kan hjelpe folk inn på marknaden syns vi har hatt effekt. Det håpar vi staten kan vere med på å hjelpe oss med.

Han ønsker seg at kommunane får større moglegheit til å sjå an utfordringane sine sjølv og hjelpe til med det som trengst.

BUSTADBYGGING: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet med kart over bustadar kommunen har bygd. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vil få i gang igjen byggeprosjekt

Kommunal- og distriktsministeren meiner startlån-ordninga kan vere med på å få i gang igjen bustadbygginga. Også i byane.

– Det er høgt press på bustadmarknaden. Det er mange som har problem å komme inn. I tillegg har byggenæringa utfordringar. Det gjer at det blir bygd lite. Og desse tinga heng saman.

Når departementet presenterer bustadmeldinga fredag har dei fire satsingsområde.

Dei vil gjere det lettare for fleire får kjøpt seg bustad. At leigemarknaden skal bli tryggare. At ein skal ta betre vare på husa. Og hjelpe fleire til å få behalde bustadane sine.

– Men det viktigaste er jo nå å sikre at situasjonen på bustadmarknaden blir betre i forhold til det som er dagens situasjon. Da handlar jo det om at vi får marknaden til å fungere. Det er vårt viktigaste verktøy, seier Siri Gåsemyr-Staalesen.