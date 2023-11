51 personer med norsk tilknytning kom seg ut av Gaza på onsdag, over halvparten er barn. De kom til Kairo torsdag morgen.

Når de kommer til Oslo lufthavn stopper flyet utenfor et mottakssenter.

– Så vil dere som vil komme inn til grensepolitiet. De vil sitte her med sine registre, og sjekke ID og pass, sier kommunaldirektør i Ullensaker Gunnhild Grimstad-Kirkeby.

Jonas Seierstad, Lieneke De Laat og Gunnhild Grimstad-Kirkeby fra Ullensaker kommune er klare for å hjelpe. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Det er Ullensaker som har ansvaret den første hjelpen som gis. Grunnen er at Oslo Lufthavn ligger i kommunen.

Etter at de som kommer har blitt kontrollert av politiet skal de bli tatt imot av kommunens folk.

Mange barn må tas vare på

Det er 27 barn blant de første som kommer.

På mottakssenteret har de mat, bleier, vann, teppe og varme klær. De prøver også å lage områder som skal ta vare på barna.

Leker til barn som trenger det er klare på Oslo Lufthavn. Foto: Helle Westrum / NRK

– Vi sørger for at det er kosedyr. Så vi prøver nå å lage en varm ramme, spesielt for å ivareta barn, sier Grimstad- Kirkeby.

På listen Ullensaker kommune har står det at 277 personer har meldt seg til norske myndigheter. Det er usikkert om alle kommer til Oslo Lufthavn. Men de aller fleste gjør det. Og etter et kort opphold der er det hjemkommunene som tar over.

Så langt har bare 51 personer med tilhørighet til Norge kommet ut av Gaza, og torsdag slapp ingen ut da grensen stengte.

Vil vite hva som skjer

– Det aller viktigste de trenger er informasjon, sier Lieneke De Laat.

Hun er leder for etableringsteamet som sørger for alt det praktiske, alt fra tepper til tolker. Også Nav i Ullensaker skal bidra.

– De sjekker hvilken kommune de hører til, om de har penger til livsopphold, om de har et sted å bo, om de trenger overnatting, og ikke minst sikre reise videre i Norge, forklarer Grimstad-Kirkeby.

Gunnhild Grimstad-Kirkeby og Lieneke De Laat sier at noe av de som kommer trenger mest er informasjon. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Vi regner med at de kommer med forholdsvis lite klær, er kalde og har vært på en lang reise. Det er kort tid i Kairo, og de vil ikke ha tilgang på varme klær der. Så det er vi kjent med fra tidligere situasjoner, at de kommer med lite klær og fryser, sier kommunaldirektøren.

Kommuner forbereder seg

Det er minst ti av dem som kom ut fra Gaza onsdag som bor i Oslo.

– Vi skal ta godt imot dem og ta vare på dem, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier kommunen nå forbereder seg. Det kan være alt fra akutt fysisk og psykisk helsehjelp, til behov for bosted.

– De som kommer har opplevd grusomme ting, og kanskje mistet sine nære og kjære i løpet av de siste ukene. Vi skal ta godt imot dem og ta vare på dem, sier byrådslederen.

I Bergen står de også klare med hjelp, sier byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland (H).

– Vi vet at disse her er mennesker som kommer rett fra en krigssone, og vil ha behov for flere tjenester fra kommunen, sier Spurkeland.

Vet lite om dem som kommer

Foreløpig vet ikke kommunene hvem som kommer.

– Det får vi først vite etter at de har landet på Gardermoen. Da får vi også vite hvor mange som også kommer til Bergen, sier byråd Charlotte Spurkeland (H) i Bergen.

Ifølge listen, som Ullensaker kommune har, så har de som kommer tilhørighet til rundt 30 norske kommuner.

Sandnes har etablert kriseteam som har forberedt på at disse vil komme, sier kommuneoverlege Balpreet K. Sandhu. Foto: Mikkjell Lønning

Også i Sandnes er de klare, sier kommuneoverlege Balpreet K. Sandhu.

– Vi vil bruke en del av de eksisterende systemene som er plass for å ta imot dem som kommer fra Ukraina. De som kommer fra Gaza vil også bli tatt imot av vårt kriseteam som vil fort evaluere hvilke behov de har, sier Sandhu.